Общество 03.10.2023 в 09:00

Учетная запись ребенка до 14 лет

Как ее создать?
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Учетная запись ребенка до 14 лет
Pixabay

Вопрос: Как создать учетную запись ребенка на Госуслугах?» 

Юлия Петровна Т.

Учетная запись ребенка на Госуслугах понадобится для доступа к возможностям виртуальной школы, электронного дневника и других платформ.

До исполнения 14 лет учетную запись создает один из родителей.
С 14 лет - сам ребенок.

Как это сделать?

1.   В личном кабинете на Госуслугах укажите сведения о ребенке - нажмите «Добавить еще ребенка». Если сведения о детях уже есть, добавлять не нужно.

2.   Отметьте карточку ребенка и нажмите «Отправить». Автоматически запустится поиск СНИЛС.

3.   Дождитесь подтверждения свидетельства о рождении ребенка и его СНИЛС. Это занимает от 15 минут до 5 рабочих дней. Помните, что без подтверждения свидетельства о рождении и СНИЛС создать учетную запись ребенка не получится.

4.   В разделе «Семья и дети» выберите карточку ребенка, для которого хотите создать учетную запись. В верхней части экрана карточки нажмите «Создать».

5.   Укажите данные ребенка и подтвердите:

- электронную почту - через письмо;

- номер телефона, если указали, то через код из смс.

Электронная почта и номер телефона ребенка не должны быть привязаны к другим учетным записям на Госуслугах.

6.   Создайте пароль и запомните его для входа ребенка на Госуслуги.

Если не удается войти в учетную запись ребенка, то нужно восстановить пароль онлайн на Госуслугах.

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