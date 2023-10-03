Учетная запись ребенка до 14 лет
Вопрос: Как создать учетную запись ребенка на Госуслугах?»
Юлия Петровна Т.
Учетная запись ребенка на Госуслугах понадобится для доступа к возможностям виртуальной школы, электронного дневника и других платформ.
До исполнения 14 лет учетную запись создает один из родителей.
С 14 лет - сам ребенок.
Как это сделать?
1. В личном кабинете на Госуслугах укажите сведения о ребенке - нажмите «Добавить еще ребенка». Если сведения о детях уже есть, добавлять не нужно.
2. Отметьте карточку ребенка и нажмите «Отправить». Автоматически запустится поиск СНИЛС.
3. Дождитесь подтверждения свидетельства о рождении ребенка и его СНИЛС. Это занимает от 15 минут до 5 рабочих дней. Помните, что без подтверждения свидетельства о рождении и СНИЛС создать учетную запись ребенка не получится.
4. В разделе «Семья и дети» выберите карточку ребенка, для которого хотите создать учетную запись. В верхней части экрана карточки нажмите «Создать».
5. Укажите данные ребенка и подтвердите:
- электронную почту - через письмо;
- номер телефона, если указали, то через код из смс.
Электронная почта и номер телефона ребенка не должны быть привязаны к другим учетным записям на Госуслугах.
6. Создайте пароль и запомните его для входа ребенка на Госуслуги.
Если не удается войти в учетную запись ребенка, то нужно восстановить пароль онлайн на Госуслугах.