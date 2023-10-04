Шлагбаум во дворе многоквартирного дома

Вопрос: «Как установить шлагбаум во дворе многоэтажки?

Чимит Ц.

Изначально необходимо подтвердить законность монтажа шлагбаума во дворе многоэтажки. Нужно удостовериться, что участок, выбранный для монтажа оборудования, не находится на проезжей части. Ведь в таком случае установка устройства неуместна.

Также закон гласит, что место расположения шлагбаума по документации должно быть описано, как придомовая территория. Если такого документа нет, его следует предварительно оформить.

Согласование с соседями

Перед подачей документов на рассмотрение необходимо получить разрешение у соседей на установку шлагбаума. Нужно провести общее собрание. На него приглашают всех жильцов дома, иногда – даже соседнего, если у вас общий придомовой участок. Важно рассмотреть и решить следующие вопросы:

1. целесообразность установки шлагбаума на территории, прилегающей к жилому дому;

2. выбор компании по установке, обсуждение сметы;

3. определение вида шлагбаума (автоматизированный или механический).

По результатам собрания обязательно нужно оформить официальный протокол с подписями жильцов. Для принятия решения необходимо не менее 51% голосов.

Выбор компании

Важно подобрать достойного подрядчика с хорошей репутацией, который быстро и качественно сможет поставить шлагбаум во дворе. Фирма обязана составить план монтажа шлагбаума, просчитать стоимость услуги и необходимого оборудования, заключить с представителями жилищного комитета договор.

Координация действий

Для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома нужно получить одобрение у некоторых государственных служб. Это пожарная и государственная автомобильная инспекция. МЧС обязана убедиться, что габаритные пожарные машины смогут свободно подъехать к любому из домов, если возникнет такая необходимость. Работники ГИБДД обязаны проверить принадлежность этой территории к придомовой.

Оформление разрешения

На заключительном этапе нужно оформить разрешение на шлагбаум в вашем дворе. Все собранные документы отправляются на рассмотрение в городскую администрацию:

- протокол общего собрания жильцов;

- разрешения ГИБДД и пожарной инспекции;

- документация по придомовым участкам;

- заявление на разрешение;

- план-схема от компании-подрядчика.

Примерно через 20–30 календарных дней будет ответ от работников администрации. Как только законность установки шлагбаума подтверждена, можно приступать к работе.