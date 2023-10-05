Общество 05.10.2023 в 09:00

Налоговый вычет на лечение зубов

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Текст: Номер один
Налоговый вычет на лечение зубов
Номер один

Вопрос: «Можно ли получить налоговый вычет за лечение зубов?» 

Мария К.

Да, получить налоговый вычет за лечение зубов можно, и не только за себя, но и за мужа или жену и детей до 18 или 24 лет, если они учатся очно. Для этого вам нужно работать официально и платить налоги с доходов.

Какую сумму можно вернуть? Не более 15 600 рублей. Это 13% от максимально потраченной суммы - 120 тыс. рублей.

Документы, необходимые для получения вычета:

- договор с клиникой и копия ее лицензии;

- справка об оплате медуслуги с кодом 1;

- декларация 3-НДФЛ;

- справка о доходах 2-НДФЛ.

Для получения вычета нужно обратиться:

- к работодателю с документами и заявлением на налоговый вычет. В этом случае вам перестанут удерживать НДФЛ до тех пор, пока не вернулся вычет.

- в налоговую. Вам вернут вычет одной суммой.

Подать заявление нужно в течение трех лет с момента оплаты лечения.

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