Общество 06.10.2023 в 09:00

Возврат невозвратного билета

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Возврат невозвратного билета
Номер один

Вопрос: «Ребенок заболел. Можно ли вернуть билет на поезд?»

Некоторые билеты продаются по невозвратным тарифам - обычно такие дешевле, но их нельзя сдать при отказе от поездки. Есть исключение - пассажиры имеют право вернуть деньги даже за невозвратные билеты на поезд или самолет по причине болезни.

Как это сделать?

В первую очередь необходимо сообщить перевозчику об отмене поездки. Для этого можно выбрать любой удобный способ:

- в личном кабинете на сайте перевозчика

- в чате его техподдержки

- позвонив на горячую линию авиакомпании или РЖД

При сдаче авиабилетов - до начала регистрации.

При сдаче билетов на поезд - не позднее 5 суток с момента отправления поезда.

Важно знать, что чем раньше сообщить об отмене поездки, тем больше денег можно получить при возврате.

Далее нужно обратиться к врачу. Для возврата билета нужна справка о том, что ребенок болеет или перелет противопоказан. Попросите указать в ней дату выдачи и проверьте, чтобы сроки заболевания соответствовали датам поездки.

Соберите документы:

- паспорт;

- свидетельство о рождении;

- справку от врача.

Точный список - в конкретной авиакомпании или РЖД.

Отправьте документы и заявление на возврат денег. Сделать это можно удаленно или в кассе.

Какую сумму можно получить?

- стоимость ж/д билета без стоимости плацкарты и сервисного сбора, если сдать билет в течение 5 суток с момента отправления поезда;

- стоимость авиабилета за вычетом сборов и других платежей, если сдать до начала регистрации

Если сдать билет на самолет или поезд за сутки, можно получить всю стоимость проезда.

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