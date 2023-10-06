Возврат невозвратного билета
Вопрос: «Ребенок заболел. Можно ли вернуть билет на поезд?»
Некоторые билеты продаются по невозвратным тарифам - обычно такие дешевле, но их нельзя сдать при отказе от поездки. Есть исключение - пассажиры имеют право вернуть деньги даже за невозвратные билеты на поезд или самолет по причине болезни.
Как это сделать?
В первую очередь необходимо сообщить перевозчику об отмене поездки. Для этого можно выбрать любой удобный способ:
- в личном кабинете на сайте перевозчика
- в чате его техподдержки
- позвонив на горячую линию авиакомпании или РЖД
При сдаче авиабилетов - до начала регистрации.
При сдаче билетов на поезд - не позднее 5 суток с момента отправления поезда.
Важно знать, что чем раньше сообщить об отмене поездки, тем больше денег можно получить при возврате.
Далее нужно обратиться к врачу. Для возврата билета нужна справка о том, что ребенок болеет или перелет противопоказан. Попросите указать в ней дату выдачи и проверьте, чтобы сроки заболевания соответствовали датам поездки.
Соберите документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении;
- справку от врача.
Точный список - в конкретной авиакомпании или РЖД.
Отправьте документы и заявление на возврат денег. Сделать это можно удаленно или в кассе.
Какую сумму можно получить?
- стоимость ж/д билета без стоимости плацкарты и сервисного сбора, если сдать билет в течение 5 суток с момента отправления поезда;
- стоимость авиабилета за вычетом сборов и других платежей, если сдать до начала регистрации
Если сдать билет на самолет или поезд за сутки, можно получить всю стоимость проезда.