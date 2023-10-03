Общество 03.10.2023 в 09:11
Глава Бурятии: БАМ полностью восстановлен
Режим ЧС в Северо-Байкальском районе отменен
Текст: Андрей Константинов
Восстановительные работы на БАМе в Северо-Байкальском районе полностью завершены, введенный там режим ЧС снят. Об этом вечером 2 октября сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.
Напомним, 19 августа в связи с обильными осадками и подъемом уровня реки Холодная прорвало дамбу и размыло участок БАМа, 20-го августа в Северо-Байкальском районе был введен режим ЧС.
«Все это время проводились восстановительные работы автомобильного и железнодорожного полотен. Спасибо нашим железнодорожникам, всем тем, кто принял участие в ликвидации ЧС под руководством администрации Северо-Байкальского района в лице Пухарева И. В», - поблагодарил Алексей Цыденов.
По словам главы Бурятии, на сегодня полностью восстановлено 1,8 км железнодорожного полотна и 21 опора контактной сети.
«У села Холодная восстановили и укрепили дамбу на протяжении 300 метров, высота дамбы составляет от 4 до 5 м. Рабочие выполнили 636 рейсов, отгрузили 7904 кубометра грунта. Восстановлен участок региональной автодороги на протяжении 200 метров. Участок с 36 по 39 км автодороги регионального значения Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо функционирует для всех видов транспорта», - рассказал глава Бурятии.
На восстановление дамбы и ремонт дорог из республиканского бюджета было направлено свыше 12 млн рублей.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
Напомним, 19 августа в связи с обильными осадками и подъемом уровня реки Холодная прорвало дамбу и размыло участок БАМа, 20-го августа в Северо-Байкальском районе был введен режим ЧС.
«Все это время проводились восстановительные работы автомобильного и железнодорожного полотен. Спасибо нашим железнодорожникам, всем тем, кто принял участие в ликвидации ЧС под руководством администрации Северо-Байкальского района в лице Пухарева И. В», - поблагодарил Алексей Цыденов.
По словам главы Бурятии, на сегодня полностью восстановлено 1,8 км железнодорожного полотна и 21 опора контактной сети.
«У села Холодная восстановили и укрепили дамбу на протяжении 300 метров, высота дамбы составляет от 4 до 5 м. Рабочие выполнили 636 рейсов, отгрузили 7904 кубометра грунта. Восстановлен участок региональной автодороги на протяжении 200 метров. Участок с 36 по 39 км автодороги регионального значения Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо функционирует для всех видов транспорта», - рассказал глава Бурятии.
На восстановление дамбы и ремонт дорог из республиканского бюджета было направлено свыше 12 млн рублей.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
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