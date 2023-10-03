Общество 03.10.2023 в 09:20

В Улан-Удэ будут судить сотрудников ЧОП, устроивших смертельный спарринг

Новый сотрудник предприятия погиб в рукопашном бою с тремя более тренированными соперниками
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В Улан-Удэ будут судить сотрудников ЧОП, устроивших смертельный спарринг
В Улан-Удэ перед судом предстанет 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования одного из частных охранных предприятий города. Он самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам. Новички участвовали в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. В прошлом году один из новых сотрудников во время рукопашного боя погиб.

Поклонник жесткого спарринга обвиняется: в «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия», в «принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и шантажом», в «истязании лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного», в «угрозе убийством» и в «организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

Кроме того, расследовалось уголовное дело в отношении трех работников этого частного охранного предприятия в возрасте от 22 до 24 лет. Они обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего».

Следствием установлено, что в частном охранном предприятии специалист по организации работы групп быстрого реагирования самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам. Новички участвовали в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый.

Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и в область других жизненноважных органов. В спортивном зале одного из торговых центров города Улан-Удэ 25 августа 2022 года в соответствии с этими требованиями состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. Они во время боев причинили молодому человеку многочисленные повреждения головы, от которых потерпевший впоследствии скончался.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, зная о котором, специалист, являвшийся организатором незаконных спаррингов, путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что потерпевший в спортивном зале не участвовал в боях и потерял сознание после обычных физических упражнений.

Помимо этого, 10 мая 2022 года обвиняемый специалист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после неявки на работу одного из подчиненных сотрудников, приехал к нему домой и в течение нескольких часов избивал потерпевшего, угрожал убийством и затем нанес удар ножом в бедро.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото и видео: buryatia.sledcom.ru
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