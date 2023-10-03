Общество 03.10.2023 в 14:12

В Улан-Удэ впервые кремировали собаку

Горожан предупреждают – за самостоятельные похороны животных предусмотрены штрафы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ впервые кремировали собаку
В Улан-Удэ сотрудники МАУ «Специализированная служба» по просьбе одной семьи забрали из их дома умершую собаку и кремировали её в инсинераторе.

- Джек в последнее время болел, и в один день не проснулся. Не знали, как быть в такой ситуации. Нам подсказали, что можно обратится в спецслужбу для транспортировки и кремации, – рассказала владелица собаки Валентина.

В мэрии отмечают, что по закону нельзя хоронить животных, вывозить их на свалки, выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса и водоёмы. Нарушителям данной нормы грозит штраф, для граждан он составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Узнать об условиях и стоимости кремации животных можно в «Специализированной службе».

«По желанию заказчика прах животного после кремации можно поместить в биоразлагаемую урну с семенами растений», - говорят в мэрии.

Фото: «Номер один»
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