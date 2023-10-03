В Улан-Удэ открыли благоустроенный бульвар «Сиреневый»

В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня открыли обновленный бульвар «Сиреневый». Его «фишками» стали новый фонтан с переливающейся цветовой подсветкой, металлическая конструкция в форме сердца для свадебных замочков, «доска признания любви» на 100 языках мира и «арка любви», которая обладает акустическим эффектом: если два человека находятся по разные стороны арки и говорят шепотом во внутренние ниши сводов, то они прекрасно слышат друг друга.Бульвар «Сиреневый» - один из трех объектов, которые ремонтировали в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Эта общественная территория попала в программу благоустройства благодаря горожанам. В ходе ежегодного рейтингового голосования местные жители развернули мощную кампанию по сбору голосов за ремонт бульвара, напомнили в администрации столицы Бурятии.«Сегодня знаменательное событие – мы открываем обновленный бульвар «Сиреневый». Получилось замечательное место. Этот бульвар – украшение нашего города. Хочу сказать слова благодарности нашим строителям, Комитету городского хозяйства, администрации района и самое главное – нашим жителями, которые приняли активное участие в голосовании по условиям программы и вместе разрабатывали дизайн-проект, согласовывали его. Учитывая такую активность жителей, этот бульвар будет жить своей жизнью. Надеюсь, что жители помогут городским службам в его дальнейшем благоустройстве, а также и других территорий», - сказал на открытии бульвара первый заммэра Улан-Удэ Олег Екимовский.В рамках благоустройства на бульваре уложили тротуарные дорожки в тех местах, где было удобно ходить жителям, установили современное торшерное освещение, новые комфортные скамейки, в том числе скамейки-перголы, а также урны, металлическое ограждение, обустроили летний водопровод. Для безопасности горожан по периметру бульвара разместили камеры видеонаблюдения.Отдельное внимание городские службы уделили озеленению бульвара. При разработке проекта был проведен осмотр имеющихся зеленых насаждений, стояла задача - сохранить как можно большее количество деревьев.«Зимой, пока не наступил вегетативный период, и не начался ремонт, мы подрезали все деревья и удалили больные. В процессе благоустройства здесь было высажено около 200 кустов сирени, когда они разрастутся бульвар, действительно, будет «сиреневым». К зиме мы их огородим деревянными конструкциями, потому что в этот период они хрупкие и могут от малейшего снега сломаться. Весной посмотрим, как они прижились, и где нужно –посадим новые. Надеемся, что этот бульвар станет местом притяжения местных жителей, как место для отдыха и прогулок», - сказал заммэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Также на бульваре высадили 11 кленов, разбили газон на площади 842 кв метра и обустроили цветочные клумбы.За последние шесть лет в Улан-Удэ отремонтировали уже 11 объектов по программе «Формирование комфортной городской среды»: парк им. Жанаева, скверы «Ровесникам, ушедшим в бой», «Зодчий» и другие. В этом году на реконструкцию трех территорий - бульвара «Сиреневый», скверов «Яблоневый» и «Три медведя» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено более 60 млн рублей.Фото: ulan-ude-info.ru