Овощной заговор

Не все семена безобидны, даже если на вид не представляют угрозы. Никто не знает, что может вырасти из того или иного сомнительного семечка. Поэтому доверяйте только проверенным государством семенным торговцам.

Недавно инспекторы Россельхознадзора прошвырнулись по торговым точкам, где продают семена овощей. И обнаружили странное: оказалось, что на прилавках – сорта, которые не включены в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ».

Подозрительны и названия культур. Что, например, может вырасти из семечка с названием «Мамонтёнок»? Волосатый помидор с бивнями? А морковь «Чурчхела белая»? Представить страшно.

А ведь это лишь несколько проверок. Каковы же истинные масштабы проблемы? Ладно если модификации позитивные. Например, сажаешь огурец с названием «Патриот», а он вырастает в форме буквы «Z». А что если прикупишь семена капусты с названием «Годзилла», думая, что она вырастет такая же большая. А в итоге у тебя на грядке распускается окаменелое яйцо, которое кто-то пытается сломать изнутри…