В Бурятии паника с африканской чумой свиней оказалось напрасной

По информации ветеринарной службы Забайкальского края при проведении мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней обнаружен геном вируса АЧС в продукции двух производителей: компании ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.37) и ООО «Владимирский стандарт».Зараженная продукция была обнаружена и изъята из 593 магазинов Забайкальского края. Также выявлено, что эта продукция была поставлена в магазины Бурятии, где у потребителей возникла легкая паника.Однако, после проведения лабораторных исследований продукция была признана безопасной и не содержащей геном вируса АЧС. Кроме того, приняты необходимые меры для приостановки реализации продукции, сообщило республиканское управление ветеринарии.В нем напомнили, что вирус АЧС не опасен для человека, люди не болеют АЧС, но могут являться источником заражения свиней, переносить вирус через одежду и инвентарь. Африканской чумой свиней болеют домашние свиньи и дикие кабаны. Заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству и производителям продукции.Фото: «Номер один»