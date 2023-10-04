Общество 04.10.2023 в 09:13
В Бурятии паника с африканской чумой свиней оказалось напрасной
В колбасе, поступившей в республику, геном вируса АЧС не обнаружен
Текст: Номер один
По информации ветеринарной службы Забайкальского края при проведении мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней обнаружен геном вируса АЧС в продукции двух производителей: компании ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.37) и ООО «Владимирский стандарт».
Зараженная продукция была обнаружена и изъята из 593 магазинов Забайкальского края. Также выявлено, что эта продукция была поставлена в магазины Бурятии, где у потребителей возникла легкая паника.
Однако, после проведения лабораторных исследований продукция была признана безопасной и не содержащей геном вируса АЧС. Кроме того, приняты необходимые меры для приостановки реализации продукции, сообщило республиканское управление ветеринарии.
В нем напомнили, что вирус АЧС не опасен для человека, люди не болеют АЧС, но могут являться источником заражения свиней, переносить вирус через одежду и инвентарь. Африканской чумой свиней болеют домашние свиньи и дикие кабаны. Заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству и производителям продукции.
Фото: «Номер один»
Зараженная продукция была обнаружена и изъята из 593 магазинов Забайкальского края. Также выявлено, что эта продукция была поставлена в магазины Бурятии, где у потребителей возникла легкая паника.
Однако, после проведения лабораторных исследований продукция была признана безопасной и не содержащей геном вируса АЧС. Кроме того, приняты необходимые меры для приостановки реализации продукции, сообщило республиканское управление ветеринарии.
В нем напомнили, что вирус АЧС не опасен для человека, люди не болеют АЧС, но могут являться источником заражения свиней, переносить вирус через одежду и инвентарь. Африканской чумой свиней болеют домашние свиньи и дикие кабаны. Заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству и производителям продукции.
Фото: «Номер один»