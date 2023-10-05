Общество 05.10.2023 в 07:00

Горсовет Улан-Удэ поздравил учителей с праздником

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
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Горсовет Улан-Удэ поздравил учителей с праздником
От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Важно научить детей самостоятельно мыслить и принимать решения, нести ответственность за свой выбор. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников.

Депутатский корпус тесно сотрудничает с дошкольными учреждениями, школами, домами творчества, детскими и подростковыми клубами на избирательных округах. Работает профильный Комитет по социальной политике Улан-Удэнского горсовета. Насущные вопросы образования, в том числе и финансовые, депутаты решают совместно с администрацией города Улан-Удэ.

Год педагога и наставника 2023 стал важным этапом в развитии образования и признании роли педагогов и наставников в формировании будущего каждого ребенка.

Дорогие педагоги, уважаемые ветераны педагогического труда, желаю вам здоровья, благополучия, искренней любви ваших учеников, новых достижений и творческих успехов в работе!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев
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