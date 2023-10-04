Общество 04.10.2023 в 11:28

Стартап молодых учёных из ВСГУТУ поддержит Фонд содействия инноваций

Он получит финансирование в размере одного миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
Стартап молодых учёных из ВСГУТУ поддержит Фонд содействия инноваций
Бизнес-проект молодых учёных Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он позволит автоматизировать метрологические расчеты.

Как сообщили в пресс-службе вуза, стартап связан с разработкой программы, которая автоматически рассчитает неопределенность измерения при калибровке метрологических приборов. Коллектив молодых разработчиков работает над ИТ-решением для штангенинструментов и гладких микрометров.

«Потенциальными потребителями программы являются метрологические службы предприятий и организаций на территории Российской Федерации», - уточнили разработчики.

Как пояснили авторы, в силу изменения законодательства с 2020 года в протоколах испытаний необходимо указывать неопределенности измерения. На данный момент подобные расчеты проводятся вручную, так как вследствие санкционного давления с российского рынка со своими продуктами ушли иностранные компании - разработчики метрологического программного обеспечения. А российские аналоги не предоставляют возможности автоматического расчета данной характеристики.

«Ручной расчет неопределенности измерения при калибровке средств измерений является трудоемкой процедурой. Наше программное обеспечение решит задачи снижение трудоемкости, сроков и ошибок обработки информации для расчета неопределенности измерения при калибровке средств измерений, а именно штангенциркулей и гладких микрометров», - рассказал руководитель проектной группы, аспирант факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ Алдар Хамханов.

Как отмечают в вузе, разрабатываемый продукт уникален. На данный момент на российском рынке существует аналог, однако он применяется только для термометров сопротивления. Зарубежные аналоги недоступны.

Инженеры-метрологи Бурятии уже оценили идею бизнес-проекта и отметили, что данный продукт полезен, поскольку позволяет автоматизировать калибровочные работы. Это экономит время на выполнение расчётов инженера-метролога, а также снижает погрешность при расчётах неопределённости.

На первом этапе стартаперам предстоит зарегистрировать предприятие, на базе которого бизнес-проект будет реализован.

Фото: russianstock.ru
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