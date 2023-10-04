Общество 04.10.2023 в 11:33
В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Селенгинск и Нюки
Движение будет ограничено 5 октября с 11:00 до 18:00 местного времени
Текст: Номер один
В Бурятии на железнодорожных переездах, расположенных в поселках Селенгинск (5559 км ВСЖД) и Нюки (5549 км ВСЖД) Кабанского района 5 октября будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Движение автотранспортных средств через переезды будет ограничено с 11:00 до 18:00 местного времени. Проезд в эти часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
Движение автотранспортных средств через переезды будет ограничено с 11:00 до 18:00 местного времени. Проезд в эти часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
Тегижелдороги переезды ограничение