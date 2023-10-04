Общество 04.10.2023 в 11:33

В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Селенгинск и Нюки

Движение будет ограничено 5 октября с 11:00 до 18:00 местного времени
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В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Селенгинск и Нюки
В Бурятии на железнодорожных переездах, расположенных в поселках Селенгинск (5559 км ВСЖД) и  Нюки (5549 км ВСЖД) Кабанского района 5 октября  будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Движение автотранспортных средств через переезды будет ограничено с 11:00 до 18:00 местного времени. Проезд в эти часы будет осуществляться по одной из двух полос движения.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Фото: ВСЖД
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с 4 по 10 октября

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