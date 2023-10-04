Общество 04.10.2023 в 13:12

«Его сердце заводили два раза»

В Новосибирской области гость зарезал жениха в день свадьбы
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Текст: Номер один
«Его сердце заводили два раза»
В Новосибирской области гость зарезал жениха на свадьбе. ЧП произошло 29 сентября в рабочем поселке Коченево. Мужчины поругались, и гость три раза ударил жениха ножом в живот. 25-летнего парня увезли в больницу, но спасти его не удалось. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Подрались, а потом пожали руки

25-летний Костя* и 36-летняя Ольга встречались несколько лет. Пара познакомилась через родственников. Костя сразу начал ухаживать за своей избранницей.

- Он дарил цветы в горшках, шоколадки. Помогал по дому. Костя работал на пилораме. Предложение сделал еще в марте. И вот 28 сентября расписались, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

От пышного празднования пара отказалась. Накрыли в частном доме стол, позвали родственников, друзей. Решили отметить торжество в узком семейном кругу.

- У нас в гостях была племянница Кости. У нее поднялась температура, и я с ней поехала в больницу на такси. Когда вернулась домой, то за столом уже сидел Рома* - наш сосед. Оказалось, что пока меня не было, он напросился в гости, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Ольга была удивлена гостю, но застолье продолжалось. Сидели до самого вечера. Когда родственники стали собираться по домам, Романа тоже попросили уйти.

- Ему это не понравилось. Он сказал, что допьет и уйдет. Костя тогда отдал ему бутылку шампанского и попросил еще раз выйти из дома. Тот оскорбился, они начали драться, мы их разняли. Предложили утром на трезвую голову все обсудить. Они пожали руки и разошлись.

Хотел пересидеть у сестры

Роман ушел, но, видимо, затаил месть. Ольга вышла на улицу и увидела, как сосед снова идет в сторону их дома.

- Он шел к Косте целенаправленно. Что-то ему сказал и убежал. Я к мужу подошла, а он только и сказал: «Он меня ножом три раза ударил», - и упал. Мы с сестрой начали приводить Костю в чувства, я курткой рану затыкала, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Скорая забрала парня в больницу. По словам Ольги, сердце Косте заводили два раза.

- Его оперировали в шесть рук. Первый раз сердце ему завели в скорой, второй раз в операционной, а потом не смогли. Он умер в больнице, - плача описывает все происходящее в тот день невеста. – Поймать соседа полицейским удалось на вокзале. Он хотел отсидеться у сестры в Черепаново, туда пытался уехать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство. Романа отправили в СИЗО до 30 ноября.

- Сосед признает свою вину, но будет просить, чтобы его отпустили под домашний арест. Мне сказали, что его никуда не отпустят. Он уже ранее был судим и сидел за тяжкие телесные, - уточнила Ольга.

3 октября Костю похоронили в его родном селе в Чановском районе.

*Имена изменены.

Фото: предоставлено Ольгой
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преступность убийство свадьба

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