Общество 04.10.2023 в 13:41

В центре Улан-Удэ строится многоэтажная самоволка

Дальнейшую судьбу объекта будет решать суд
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ строится многоэтажная самоволка
В Госстройжилнадзор поступила информация о том, что на земельном участке по улице Корабельная в Улан-Удэ строится многоквартирный дом, не имеющий разрешительной документации. На смежном участке расположены инженерные сети, которые обслуживает управляющая компания соседнего дома. В период подготовки к отопительному сезону стройка по соседству создала неудобства и вызвала у «управляшки» опасения за сохранность сетей.

«При выезде на место оказалось, что на участке вовсю ведутся строительные работы. На запрос в администрацию Улан-Удэ о том, имеется ли у застройщика разрешение на строительство, получен ответ: разрешение не выдавалось. Таким образом, этот объект признан самовольной постройкой, Госстройжилнадзор направил документы об этом в муниципалитет», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, застройщик не известил Госстройжилнадзор о начале строительства. Он должен был сделать это за семь дней до того, как приступить к работам.

В ведомстве сообщили, что администрация Улан-Удэ уже обратилась в суд. Он и решит судьбу самоволки: сносить её или приводить документацию в соответствие с законом. Также проверку законности строительства сейчас проводит прокуратура.

«Застройщик опрометчиво рассчитывал на то, что нарушение долго останется незамеченным. Собственники не могут оставаться равнодушными, если вблизи их дома проводятся серьезные строительные работы, и обращаются за ответами в надзорные органы. По результатам проверок будет принято решение о мерах административной ответственности для застройщика», - прокомментировал ситуацию зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Фото: Госстройжилнадзор
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