В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне

4 октября в Улан-Удэ прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.- Мы отработали легенду об эвакуации населения из зон сильных разрушений в безопасные районы и ликвидацию разрушений. Для укрытия населения были развернуты объекты гражданской обороны. Это подземный паркинг ТЦ «Столичный», защитное сооружение и сборно-эвакуационный пункт на базе Городского дворца детского и юношеского творчества, - рассказал заместитель начальника Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.В тренировке приняли участие различные органы власти и организации. Также сотрудники мэрии показали городские объекты гражданской обороны представителям районов Бурятии.Фото: мэрия Улан-Удэ