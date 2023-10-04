Общество 04.10.2023 в 14:21

В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне

Отрабатывалась легенда об эвакуации населения из зон сильных разрушений
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне
4 октября в Улан-Удэ прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

- Мы отработали легенду об эвакуации населения из зон сильных разрушений в безопасные районы и ликвидацию разрушений. Для укрытия населения были развернуты объекты гражданской обороны. Это подземный паркинг ТЦ «Столичный», защитное сооружение и сборно-эвакуационный пункт на базе Городского дворца детского и юношеского творчества, - рассказал заместитель начальника Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.



В тренировке приняли участие различные органы власти и организации. Также сотрудники мэрии показали городские объекты гражданской обороны представителям районов Бурятии.



Фото: мэрия Улан-Удэ
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