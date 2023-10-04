Общество 04.10.2023 в 14:54

В Бурятии рабочий отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тыс рублей

Это компенсация морального вреда за полученное профессиональное заболевание
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии рабочий отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тыс рублей
Житель Бурятии под контролем судебных приставов смог получить от бывшего работодателя 400 тыс руб компенсации морального вреда за полученное профессиональное заболевание, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Мужчина трудился на золотодобывающем предприятии, выполняя работу с вредными условиями труда. Длительное неоднократное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности, воздействие шума и локальной вибрации, которые превышали предельно допустимый уровень, привело к получению профессионального заболевания и потери работоспособности на 30%.

В связи с нравственными и физическими страданиями, невозможностью вести прежний обычный образ жизни мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. С учетом всех обстоятельств суд требования истца удовлетворил частично и присудил выплатить ему компенсацию в размере 400 тыс рублей.

В службе судебных приставов в отношении организации-должника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого требования судебного пристава были исполнены в установленный законом срок. Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, должник выплатил сумму задолженности в размере 400 тыс рублей в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет взыскателя.

Фото: ФССП
Теги
юстиция приставы рабочий

Все новости

В Бурятии оленям не будут мешать размножаться
04.10.2023 в 15:11
В Бурятии рабочий отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тыс рублей
04.10.2023 в 14:54
В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне
04.10.2023 в 14:21
В центре Улан-Удэ строится многоэтажная самоволка
04.10.2023 в 13:41
«Его сердце заводили два раза»
04.10.2023 в 13:12
Аферисты обманули молодого жителя Бурятии
04.10.2023 в 13:04
Главного полицейского Улан-Удэ перевели в Хабаровский край
04.10.2023 в 11:43
В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Селенгинск и Нюки
04.10.2023 в 11:33
Стартап молодых учёных из ВСГУТУ поддержит Фонд содействия инноваций
04.10.2023 в 11:28
Столица Бурятии в новом дизайне
04.10.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
В Бурятии оленям не будут мешать размножаться
Для этого в заказниках республики ввели режим тишины
04.10.2023 в 15:11
В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне
Отрабатывалась легенда об эвакуации населения из зон сильных разрушений
04.10.2023 в 14:21
В центре Улан-Удэ строится многоэтажная самоволка
Дальнейшую судьбу объекта будет решать суд
04.10.2023 в 13:41
«Его сердце заводили два раза»
В Новосибирской области гость зарезал жениха в день свадьбы
04.10.2023 в 13:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru