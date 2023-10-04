В Бурятии рабочий отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тыс рублей

Житель Бурятии под контролем судебных приставов смог получить от бывшего работодателя 400 тыс руб компенсации морального вреда за полученное профессиональное заболевание, сообщили в республиканском управлении ФССП.Мужчина трудился на золотодобывающем предприятии, выполняя работу с вредными условиями труда. Длительное неоднократное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности, воздействие шума и локальной вибрации, которые превышали предельно допустимый уровень, привело к получению профессионального заболевания и потери работоспособности на 30%.В связи с нравственными и физическими страданиями, невозможностью вести прежний обычный образ жизни мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. С учетом всех обстоятельств суд требования истца удовлетворил частично и присудил выплатить ему компенсацию в размере 400 тыс рублей.В службе судебных приставов в отношении организации-должника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого требования судебного пристава были исполнены в установленный законом срок. Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, должник выплатил сумму задолженности в размере 400 тыс рублей в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет взыскателя.Фото: ФССП