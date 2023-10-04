Общество 04.10.2023 в 15:53

На фасаде гостиницы «Бурятия» создают мурал

Одна из его частей почти готова
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Текст: Андрей Константинов
На фасаде гостиницы «Бурятия» создают мурал
В Улан-Удэ почти готова одна из частей мурала на фасаде гостиницы «Бурятия», выполненного по эскизам знаменитого художника Зорикто Доржиева. Как сообщили в мэрии города, над созданием графического изображения работает одна из лучших граффити-команд в России «GRAFFITIRUSSIA».

«Мурал «Мелодия родной земли» будут состоять из двух частей: женской - с мотивами природы Бурятии, и мужской, наполненной традиционными элементами национальной культуры. Декоративно-художественное произведение повествует о красоте родного края, его уникальности и богатстве. Женская и мужская части как инь-янь дополняют друг друга», - рассказали в мэрии.

Мурал на гостинице «Бурятия» создают в рамках «Туристического кода центральной части Улан-Удэ» - комплекса мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности города. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при содействии Минтуризма Бурятии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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