Улан-Удэнская гимназия №59 получила благодарность ректора МГУ

Российская гимназия №59 Улан-Удэ вошла в рейтинг лучших школ по подготовке к олимпиадам, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего образования России. За высокие результаты учащихся гимназия получила благодарность от ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, академика, председателя Российского совета олимпиад школьников Виктора Садовничего, сообщили в администрации столицы Бурятии.«За вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также подготовку победителей и призеров олимпиад школьников, включенных в перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», - говорится в благодарственном письме.Ежегодно Российский совет олимпиад школьников представляет в миннауки России список соревнований для включения их в перечень. В прошлом учебном году в него вошло 81 соревнование по различным предметам и направлениям. Состязания являются бесплатными, а победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в вузы. В перечень на 2023/24 учебный год включены 87 состязаний.В 2022-23 учебном году в региональном этапе всероссийских олимпиад приняли участие 253 ученика школ Улан-Удэ, из которых 63 стали призерами и победителями. В заключительном этапе приняли участие 10 человек, четверо стали призёрами.Фото: ulan-ude-info.ru