В Бурятии назначили нового главврача Курумканской ЦРБ

В Бурятии со 2 октября приступила к своим обязанностям новый главврач Курумканской центральной районной больницы. На это место после процедуры конкурсного отбора была назначена Виктория Мунхоева.«Виктория Батожаргаловна - квалифицированный врач, опытный организатор. С 2013 года работала заместителем главврача Курумканской ЦРБ. За годы работы проявила себя как ответственный и квалифицированный руководитель, пользующийся уважением своих коллег», - охарактеризовала нового главврача министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: с личной страницы Евгении Лудуповой в Телеграм