Звезда российского балета Денис Родькин выступит в Улан-Удэ 1 ноября

Премьер Большого театра Денис Родькин в паре с примой-балериной главной сцены страны Элеонорой Севенард исполнят заглавные партии в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева 1 ноября, сообщили в Бурятском театре оперы и балета.Именно так будет дан старт фестивалю балета в честь самой известной балетной пары Бурятии - Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Самая романтичная премьера по знаменитой шекспировской трагедии на легендарную музыку Сергея Прокофьева состоялась на бурятской сцене в прошлом сезоне с ошеломительным успехом.Поставил один из самых популярных балетов 20-го столетия народный артист СССР, известный хореограф, балетмейстер-репетитор Большого театра, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Лавровский вместе с сыном, режиссером Леонидом Лавровским-Гарсиа и его супругой Екатериной Лавровской.«Этот день войдет в историю Бурятского театра оперы и балета. Великий Шекспир, музыка не менее великого Сергея Прокофьева в постановке великих Лавровских. Этот балет был поставлен основателем династии Леонидом Лавровским и является образцом русского классического балета. Михаил Леонидович Лавровский, его сын, ставили балет в Мариинском театре. И вот этот балет на нашей сцене – в Бурятском театре оперы и балета», - отметила после премьеры министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Михаил Лавровский был ведущим солистом Большого театра, где в настоящий момент является балетмейстером-репетитором. Он ставит балетные спектакли в разных театрах по всему миру. Его постановка «Ромео и Джульетты» считается классикой, так как сделана по лекалам знаменитого отца - Леонида Лавровского (старшего), осуществившего первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).«Репетиции в Большом театре к выступлению на нашей сцене уже идут. Михаил Леонидович Лавровский занимается с ведущими солистами пока в Москве. Мы с нетерпением ждем их приезда. А для нашей публики — это шанс увидеть звезд балетного искусства, не выезжая за пределы Бурятии», - говорит директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.Денис Родькин является премьером Большого театра с 2015 года. Он окончил Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» и был принят в балетную труппу в 2009 году. В его репертуаре все ведущие партии, его выступлений ждут по всему миру и называют главной звездой российского балета современности. Денис Родькин исполнит партию Ромео на бурятской сцене 1 ноября, а его Джульеттой станет прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард. Она окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой и была принята в труппу главного театра страны в 2017-м.Фестиваль балета пройдет при поддержке Министерства культуры России, правительства и главы Бурятии, министерства культуры Бурятии.Билеты уже поступили в продажу на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Стоимость билетов на спектакль «Ромео и Джульетта» 1 ноября - от 500 до 2500 рублей.Возрастной ценз: 6+Фото: из личного архива Дениса Родькина