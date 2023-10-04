В Бурятии в два раза выросло число больных COVID-19

Конец сентября и начало октября уже традиционно сопровождаются ростом числа ОРВИ и коронавируса. Прежде всего это связано с возобновленными контактами в коллективах детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Студенты и школьники приносят инфекции домой, а от них заражаются и взрослые. Об этом свидетельствуют данные с федерального сайта «Стопкоронавирус.РФ».Согласно статистике, в республике к середине сентября уже в два раза выросло число выявляемых больных COVID-19: с 11 до 23 человек в неделю. Но пока ситуация под контролем, сообщают специалисты.- В Республике Бурятия эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 сохраняется стабильной. По состоянию на 2 октября за прошлую неделю было зарегистрировано 18 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 73% приходится на жителей Улан-Удэ, а на взрослых приходится основной удельный вес заболеваемости COVID-19, - сообщила Юлия Филатова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ.В республике, как отмечают в ведомстве, «реализуются все необходимые мероприятия по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19, не требующие введения дополнительных ограничительных мер».Фото: «Номер один»