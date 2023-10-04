Общество 04.10.2023 в 17:47

В БГСХА появилась открытая библиотека

Она позволяет не только приобщаться к новейшим знаниям, но и запускать собственный информконтент
A- A+
Текст: Номер один
В БГСХА появилась открытая библиотека
В Бурятской сельхозакадемии открылась уникальная современная библиотека, позволяющая студентам и преподавателям не только приобщаться к новейшим знаниям в мире, но и запускать собственный информационный контент. Это стало возможным благодаря участию вуза в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток», сообщили в пресс-службе БГСХА.

«Идея создания проекта «Открытая библиотека - открытой науке» родилась ещё два года назад, но главный импульс проекту дало вхождение вуза в федеральную программу «Приоритет 2030» - рассказывает  Евгения Вершинина, директор научной библиотеки БГСХА.

По ее словам, это дало возможность воплотить мечты в реальность, создать на 500 квадратных метрах нечто совершенно новое. В итоге всех усилий за несколько месяцев из типовой библиотеки аграрного вуза с классическим читальным залом на 300 посадочных мест создали совершенно новое пространство, которое вместило в себя многочисленные задумки проектировщиков.

Научная библиотека теперь не только принимает информационные потоки, но и транслирует в мировое информационное пространство собственный контент, производимый сотрудниками вуза. Новые ресурсы и сервисы библиотеки позволяют использовать закрытые части библиотечного фонда академии, размещать учебные материалы, архивы, гербарии и музейные экспонаты в 3D формате. Отметим, что объем электронного фонда собственной генерации насчитывает около 8 тыс наименований.

Библиотечный фонд в настоящее время насчитывает более 600 тыс печатных изданий и четырех миллионов – электронных. Благодаря внедренной системе идентификации RFID пользователи работают в режиме самообслуживания, ускоряется процесс поиска нужных книг, их получения и возврата. В целом новая технология упрощает многие процессы библиотечного обслуживания - снижает их трудоемкость, помогает в инвентаризации книг, управляет аккаунтами пользователей и так далее.

Модернизация самого библиотечного пространства нацелена на многофункциональность, мобильность и гибкость. Концепция зонирования помогла организовать комфортные места как для индивидуальной работы, так и для общения, отдыха и проведения досуга.

«Мы хотим, чтобы каждому из вас были доступны любые книги, и вы могли пользоваться новейшей информационной системой, которая у нас есть. Открытая библиотека – это не только свободный доступ к знаниям, это открытость друг к другу», - подчеркнул  Бэликто Цыбиков, ректор БГСХА им. В.Р Филиппова, обращаясь к студентам.  

Фото: БГСХА
Теги
образование вуз библиотека

Все новости

В БГСХА появилась открытая библиотека
04.10.2023 в 17:47
В Бурятии в два раза выросло число больных COVID-19
04.10.2023 в 17:02
Звезда российского балета Денис Родькин выступит в Улан-Удэ 1 ноября
04.10.2023 в 16:30
В Бурятии назначили нового главврача Курумканской ЦРБ
04.10.2023 в 16:28
Улан-Удэнская гимназия №59 получила благодарность ректора МГУ
04.10.2023 в 16:15
На фасаде гостиницы «Бурятия» создают мурал
04.10.2023 в 15:53
В Бурятии оленям не будут мешать размножаться
04.10.2023 в 15:11
В Бурятии рабочий отсудил у золотодобывающего предприятия 400 тыс рублей
04.10.2023 в 14:54
В Улан-Удэ прошла тренировка по гражданской обороне
04.10.2023 в 14:21
В центре Улан-Удэ строится многоэтажная самоволка
04.10.2023 в 13:41
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
В Бурятии в два раза выросло число больных COVID-19
73% всех случаев коронавируса приходится на жителей Улан-Удэ
04.10.2023 в 17:02
Звезда российского балета Денис Родькин выступит в Улан-Удэ 1 ноября
Вместе с примой главной сцены страны Элеонорой Севенард они исполнят заглавные партии в балете «Ромео и Джульетта»
04.10.2023 в 16:30
В Бурятии назначили нового главврача Курумканской ЦРБ
По итогам конкурса это место заняла Виктория Мунхоева
04.10.2023 в 16:28
Улан-Удэнская гимназия №59 получила благодарность ректора МГУ
Она вошла в рейтинг лучших школ по подготовке к  олимпиадам министерства науки и высшего образования России
04.10.2023 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru