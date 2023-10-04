В БГСХА появилась открытая библиотека

В Бурятской сельхозакадемии открылась уникальная современная библиотека, позволяющая студентам и преподавателям не только приобщаться к новейшим знаниям в мире, но и запускать собственный информационный контент. Это стало возможным благодаря участию вуза в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток», сообщили в пресс-службе БГСХА.«Идея создания проекта «Открытая библиотека - открытой науке» родилась ещё два года назад, но главный импульс проекту дало вхождение вуза в федеральную программу «Приоритет 2030» - рассказывает Евгения Вершинина, директор научной библиотеки БГСХА.По ее словам, это дало возможность воплотить мечты в реальность, создать на 500 квадратных метрах нечто совершенно новое. В итоге всех усилий за несколько месяцев из типовой библиотеки аграрного вуза с классическим читальным залом на 300 посадочных мест создали совершенно новое пространство, которое вместило в себя многочисленные задумки проектировщиков.Научная библиотека теперь не только принимает информационные потоки, но и транслирует в мировое информационное пространство собственный контент, производимый сотрудниками вуза. Новые ресурсы и сервисы библиотеки позволяют использовать закрытые части библиотечного фонда академии, размещать учебные материалы, архивы, гербарии и музейные экспонаты в 3D формате. Отметим, что объем электронного фонда собственной генерации насчитывает около 8 тыс наименований.Библиотечный фонд в настоящее время насчитывает более 600 тыс печатных изданий и четырех миллионов – электронных. Благодаря внедренной системе идентификации RFID пользователи работают в режиме самообслуживания, ускоряется процесс поиска нужных книг, их получения и возврата. В целом новая технология упрощает многие процессы библиотечного обслуживания - снижает их трудоемкость, помогает в инвентаризации книг, управляет аккаунтами пользователей и так далее.Модернизация самого библиотечного пространства нацелена на многофункциональность, мобильность и гибкость. Концепция зонирования помогла организовать комфортные места как для индивидуальной работы, так и для общения, отдыха и проведения досуга.«Мы хотим, чтобы каждому из вас были доступны любые книги, и вы могли пользоваться новейшей информационной системой, которая у нас есть. Открытая библиотека – это не только свободный доступ к знаниям, это открытость друг к другу», - подчеркнул Бэликто Цыбиков, ректор БГСХА им. В.Р Филиппова, обращаясь к студентам.Фото: БГСХА