В Бурятии поджигатель военкомата получил 13 лет лишения свободы

Тринадцать лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание определил окружной военный суд 40-летнему жителю Бурятии.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, мужчина признан виновным в «террористическом акте, то есть совершении поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений» (ч. 1 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что осужденный проживал в селе Мухоршибирь. Ночью 17 октября прошлого года при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями он поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности.Возгорание было оперативно ликвидировано дежурными сотрудниками правоохранительных органов, благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри здания, а также иные тяжкие последствия от пожара.Фото: pixabay.com