Общество 05.10.2023 в 08:48

В Бурятии поджигатель военкомата получил 13 лет лишения свободы

Поджигатель, использовавший «коктейль Молотова», признан виновным в «террористическом акте»
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Текст: Номер один
В Бурятии поджигатель военкомата получил 13 лет лишения свободы
Тринадцать лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание определил окружной военный суд 40-летнему жителю Бурятии.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, мужчина признан виновным в «террористическом акте, то есть совершении поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений» (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что осужденный проживал в селе Мухоршибирь. Ночью  17 октября прошлого года при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями он поджег деревянное здание районного военного комиссариата с целью дезорганизации его деятельности.

Возгорание было оперативно ликвидировано дежурными сотрудниками правоохранительных органов, благодаря чему удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри здания, а также иные тяжкие последствия от пожара.

Фото: pixabay.com
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