Общество 05.10.2023 в 09:46

Бурятия и Беларусь будут развивать новые направления сотрудничества

Одним из них может стать сфера туризма с использованием чартерной программы
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Текст: Номер один
Бурятия и Беларусь будут развивать новые направления сотрудничества
Развитие сотрудничества в промышленности, авиастроении, возможности поставок техники, а также запуск чартерного авиасообщения между Бурятией и Белоруссией. Такие темы обсудили в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и белорусская делегация под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергея Шлычкова, сообщили в правительстве Бурятии.

«У нас широкий спектр сотрудничества с Республикой Беларусь, наши крупные горнодобывающие компании в основном используют белорусскую технику – БелАЗы - на сегодня эта техника одна из лучших в мире. Также идет взаимодействие по линии улан-удэнского авиазавода, приборостроительного объединения, Селенгинского ЦКК. У нас достаточно много связей, которые уже получили развитие, в прошлом году отмечен рост товарооборота почти в 5 раз. И мы видим дальнейшие перспективы. Сегодня также было прозвучало интересное предложение по ремонту трамваев с заменой кузова, салона, модернизацией тележки. Приняли в работу это предложение, будем внимательно оценивать и прорабатывать», - подчеркнул Алексей Цыденов.

«Состав нашей делегации подбирали специально таким образом, чтобы взаимодействие было не только на уровне госвласти, но и на уровне реального сектора экономики. Из тех направлений, которые на наш взгляд, наиболее перспективны – это машиностроение. Новые направления, которые мы видим в сотрудничестве с Бурятией – это технологии, применяемые в агропромышленном комплексе, пищевой промышленности», - рассказал Сергей Шлычков.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь подчеркнул, что абсолютно новым направлением сотрудничества Бурятии и Беларуси может стать сфера туризма. Как отметил глава Бурятии, Республике Беларусь предложена система чартерных туристических рейсов, которая была запущена в республике в июле 2020 года.

«С учетом того, что у нас на сегодня в Бурятии реализуются инфраструктурные проекты, строятся гостиничные комплексы вдоль Байкала и не только, строится новый терминал в аэропорту, обновили взлетно-посадочную полосу. Мы видим в этом реальную перспективу для сотрудничества», - сказал Алексей Цыденов.



Делегация Белоруссии в рамках рабочей поездки в Бурятию посетила Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех). Здесь гости ознакомились с производством вертолетной техники и авиационным учебным центром на предприятии.

«Мы имеем опыт взаимодействия с белорусскими партнерами. У-УАЗ поставляет детали для крупного авиационного предприятия - «558 Авиационного ремонтного завода». Надеемся на расширение сотрудничества с братской страной в области поставок и обслуживания авиационной техники. Уверен, такие встречи ведут к дальнейшему развитию нашего взаимодействия с Беларусью», – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов.

В рамках визита представители ОАО «558 Авиационного ремонтного завода» обсудили с руководством Улан-Удэнского авиационного завода возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: egov-buryatia.ru



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