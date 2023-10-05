Общество 05.10.2023 в 10:10
В улан-удэнском парке посадили именные деревья в память о погибших участниках СВО
В общей сложности было высажено 25 именных берез
Текст: Андрей Константинов
В акции «Дерево Героя», инициированной администрацией Октябрьского района Улан-Удэ, приняли участие вдовы, дети и родственники погибших участников спецоперации, члены общественной организации «Сильные женщины» и филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Как сообщили в мэрии, всего в рамках акции в парке «Юбилейный» было высажено 25 именных берез.
Напомним, подобные акции в столице Бурятии проходят уже не в первый раз. Так 25 сентября в парке «Кристальный» 19 семей погибших военнослужащих высадили именные березы. В июне сосны в честь участников спецоперации высадили в 116-м микрорайоне Улан-Удэ.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, всего в рамках акции в парке «Юбилейный» было высажено 25 именных берез.
Напомним, подобные акции в столице Бурятии проходят уже не в первый раз. Так 25 сентября в парке «Кристальный» 19 семей погибших военнослужащих высадили именные березы. В июне сосны в честь участников спецоперации высадили в 116-м микрорайоне Улан-Удэ.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиспецоперация