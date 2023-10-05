Общество 05.10.2023 в 10:24

Мэр Улан-Удэ поздравил педагогов с Днем учителя

Дорогие наши учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, ветераны педагогического труда!
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Мэр Улан-Удэ поздравил педагогов с Днем учителя
Сегодня важный день для каждого, ведь у каждого из нас был или есть свой любимый учитель. Наставник, друг и тот маяк, который помогает не потеряться, ведёт за собой и помогает выбрать правильный путь, когда мы взрослеем и уходим в самостоятельное плавание, во взрослую жизнь. Благодарность к вам мы храним всю жизнь.

Ежедневно в 57 школах, 17 учреждениях дополнительного образования нашего города учащихся встречают более трех тысяч педагогов. От чистого сердца благодарю вас за бесценный труд и старания, за доброе, искреннее сердце, за ваше упорство и несгибаемый оптимизм. Ваше профессиональное мастерство вне всяких сомнений: год от года растет количество медалистов, наши дети завоевывают призовые места на самых престижных олимпиадах и показывают замечательные результаты на экзаменах. И это самое главное, ведь огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом ученике талант и помочь ему прорасти.

Желаю, чтобы каждый из вас получал отдачу от своих учеников, пусть всегда будут силы и желание заходить в класс с улыбкой. Желаю крепкого здоровья, педагогических побед и счастья в личной жизни! С прекрасным праздником, с Днём Учителя!

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
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