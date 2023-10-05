Общество 05.10.2023 в 11:14

Расходы жителей Бурятии на питание в 2022 году выросли на 16,7 %

Горожане и богатые жители республики едят больше и вкуснее сельчан, которые налегают на картошку
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Текст: Номер один
Расходы жителей Бурятии на питание в 2022 году выросли на 16,7 %
В Бурятии в структуре расходов на потребление в 2022 году расходы на питание составили 41,6 %, расходы на непродовольственные товары – 35,9 %, расходы на услуги – 21,7 %. Расходы на питание выросли по сравнению с 2021 годом на 16,7 %, составили 6 825 руб на одного человека в месяц, сообщил Бурятстат.

Потребление основных продуктов питания горожанами превосходит потребление сельскими жителями (кроме потребления картофеля), что объясняется более высокими доходами горожан. В домашних хозяйствах городской местности выше, чем в хозяйствах сельской местности, потребление фруктов и ягод – на 64,4 %, овощей и фруктов – 49,5 %, мяса и мясопродуктов – на 48,6 %, яиц – на 22,3 %, хлебных продуктов – на 14,2 %, молока и молочных продуктов – на 13 %.

В сельской местности на 8,1 % выше уровень потребления картофеля.

Различия в доходах населения оказывают большое влияние на уровень потребления основных продуктов питания. Потребление продуктов питания в домохозяйствах с наименьшими доходами значительно ниже, чем в домохозяйствах с высокими доходами. Потребление мяса и мясопродуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод выше в 2,1 раза, молока и молочных продуктов – в 1,9 раза, хлебных продуктов и картофеля – в 1,4 раза.  Калорийность суточного рациона питания в домохозяйствах с наибольшими располагаемыми ресурсами в 1,7 раза выше, чем в домохозяйствах с наименьшими располагаемыми ресурсами.

Различается и состав пищевых веществ потребленных продуктов питания и в зависимости от благосостояния семей. В домохозяйствах с высоким уровнем доходов количество белков в продуктах составило 102,1 грамма, жиров – 139,4 грамма, углеводов – 395,5 грамма на потребителя в сутки, в домохозяйствах с низким уровнем доходов количество белков – 57,6, жиров – 77,4, углеводов – 245,7 граммов. Калорийность рациона в домохозяйствах с наибольшим уровнем доходов в 1,7 раза выше, чем в домохозяйствах с наименьшим уровнем доходов

Фото: unsplash.com






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