Общество 05.10.2023 в 11:37

В Бурятии назначен еще один новый главврач

Руководить Тункинской ЦРБ будет выходец из Центра восточной медицины
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначен еще один новый главврач
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила о назначении нового главного врача Тункинской центральной районной больницы. Им стал Бадма Лыктыпов.

«Бадма Лодоевич назначен на должность из кадрового резерва руководителей  Министерства здравоохранения РБ. Успешно прошел обучение в школе кадрового управленческого резерва Минздрава РБ. Стаж работы Бадмы Лодоевича – 20 лет. Опыт управления здравоохранением нового главного врача составляет 17 лет», - рассказала о новом главвраче Евгения Лудупова.

До назначения главврачом Бадма Лыктыпов работал врачом-терапевтом отделения медицинской реабилитации Центра восточной медицины.

«Поздравляю Бадму Лодоевича с новым витком в карьере, желаю сил, энергии, новых идей, командной работы на столь ответственном посту на благо жителей Тункинского района! Минздрав Республики Бурятия, в свою очередь, будет поддерживать начинания главного врача Тункинской ЦРБ, оказывать необходимую методическую и практическую помощь», - пообещала глава Минздрава Бурятии.

Напомним, новый главврач был назначен и в Курумканской ЦРБ. Этот пост заняла Виктория Мунхоева, которая с 2013 года работала заместителем главврача этой же больницы.

Фото: с личной страницы Евгении Лудуповой в Телеграм
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