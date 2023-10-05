Общество 05.10.2023 в 11:37
В Бурятии назначен еще один новый главврач
Руководить Тункинской ЦРБ будет выходец из Центра восточной медицины
Текст: Андрей Константинов
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила о назначении нового главного врача Тункинской центральной районной больницы. Им стал Бадма Лыктыпов.
«Бадма Лодоевич назначен на должность из кадрового резерва руководителей Министерства здравоохранения РБ. Успешно прошел обучение в школе кадрового управленческого резерва Минздрава РБ. Стаж работы Бадмы Лодоевича – 20 лет. Опыт управления здравоохранением нового главного врача составляет 17 лет», - рассказала о новом главвраче Евгения Лудупова.
До назначения главврачом Бадма Лыктыпов работал врачом-терапевтом отделения медицинской реабилитации Центра восточной медицины.
«Поздравляю Бадму Лодоевича с новым витком в карьере, желаю сил, энергии, новых идей, командной работы на столь ответственном посту на благо жителей Тункинского района! Минздрав Республики Бурятия, в свою очередь, будет поддерживать начинания главного врача Тункинской ЦРБ, оказывать необходимую методическую и практическую помощь», - пообещала глава Минздрава Бурятии.
Напомним, новый главврач был назначен и в Курумканской ЦРБ. Этот пост заняла Виктория Мунхоева, которая с 2013 года работала заместителем главврача этой же больницы.
Фото: с личной страницы Евгении Лудуповой в Телеграм
«Бадма Лодоевич назначен на должность из кадрового резерва руководителей Министерства здравоохранения РБ. Успешно прошел обучение в школе кадрового управленческого резерва Минздрава РБ. Стаж работы Бадмы Лодоевича – 20 лет. Опыт управления здравоохранением нового главного врача составляет 17 лет», - рассказала о новом главвраче Евгения Лудупова.
До назначения главврачом Бадма Лыктыпов работал врачом-терапевтом отделения медицинской реабилитации Центра восточной медицины.
«Поздравляю Бадму Лодоевича с новым витком в карьере, желаю сил, энергии, новых идей, командной работы на столь ответственном посту на благо жителей Тункинского района! Минздрав Республики Бурятия, в свою очередь, будет поддерживать начинания главного врача Тункинской ЦРБ, оказывать необходимую методическую и практическую помощь», - пообещала глава Минздрава Бурятии.
Напомним, новый главврач был назначен и в Курумканской ЦРБ. Этот пост заняла Виктория Мунхоева, которая с 2013 года работала заместителем главврача этой же больницы.
Фото: с личной страницы Евгении Лудуповой в Телеграм