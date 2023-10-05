Общество 05.10.2023 в 12:00

В Бурятии с 2024 года увеличатся размеры единого пособия на детей

В республике оно выплачивается на 115 тыс детей  и двум тысячам беременным женщинам
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Текст: Номер один
В Бурятии с 2024 года увеличатся размеры единого пособия на детей
С 2024 года для назначения и выплаты единого пособия и ряда других социальных выплат на детей будут применяться новые прожиточные минимумы. Постановление об утвержденных прожиточных минимумах  по категориям утверждено правительством республики, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Так, в Бурятии прожиточный минимум на душу населения увеличится с 15 669 до 16 627 рублей со следующего года. Для трудоспособного населения - с 17 079 до 18 123 рублей. Для пенсионеров - с 13 475 до 14 299 рублей. Для детей прожиточный минимум в регионе утвержден в сумме 16 854 рублей.

С учетом новых величин с будущего года размеры единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам увеличатся. В частности, размер единого пособия на ребенка составит от 8 427   до 16 854 руб. Женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, единое пособие составит от базового размера в  9 061,5  до максимального в сумме 18 123 руб.

Право на меры социальной поддержки  может быть предоставлено семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума на душу населения 16 627 рублей и имущества  в пределах установленной нормы.  

Напомним, что ежемесячное пособие  в связи с рождением  и воспитанием ребенка введено с 1 января 2023 года  и объединило пять мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми  и беременным женщин. На сегодня единое пособие в республике выплачивается на 115 тыс детей  в возрасте до 17 лет и двум тысячам беременным женщинам. Заявление подается на портале госуслуг.

Фото: pixabay.com

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