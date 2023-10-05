В Улан-Удэ может появиться дилер белорусского «Гомсельмаша»

В Бурятии может начать работу дилер «Гомсельмаша» одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящего в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. В ходе переговоров в Улан-Удэ в формате В2В (англ. business to business / «бизнес для бизнеса») предприниматели из Беларуси нашли потенциальных партнеров в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Представители ОАО «Гомсельмаш» обсудили с министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии вопрос поставки техники для сельхозхозяйств нашей республики. «У нас сейчас стоит задача найти местного партнера, который будет поставлять нашу технику, вводить ее в эксплуатацию и заниматься обслуживанием. В результате переговоров выбрана организация, с которой мы продолжим сотрудничество. Пока на первом этапе проработаем рынок, а мы уже готовы предоставить им дилерские отношения», - рассказал Сергей Черкас, заместитель директора центра – начальник управления продаж центра продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш».Это один из результатов работы делегации Республики Беларусь в Улан-Удэ. По словам руководителя центра поддержки экспорта Бурятии Руслана Гылыпкылова, основная цель белорусских компаний - это продажи сельхозтехники и авиационной техники, оборудования. Еще одна из идей - это создание совместных предприятий, которые возможно реализуют производство сельхозтехники на территории Бурятии.Белорусам, в свою очередь, интересны наши микробиологические удобрения, продукты питания, продукция из дикоросов. Уже ведутся поставки косметики из Бурятии в Белоруссию. Предприниматели Бурятии заинтересованы в укреплении деловых связей с Беларусью.«Такая встреча нам интересна. Наша компания более 10 лет занимается поставками запасных частей сельхозтехники в Монголию, а Беларусь - это основной поставщик сельхозтехники в России. Техника белорусская качественная и пользуется большим спросом и у наших партнеров монголов», - поделилась Жаргалова Арюна, директор компании «Техно-Экспорт».Отметим, во встрече приняли участие 17 предприятий Бурятии. Среди них: ООО «Техно Экспорт», ООО «Транс-Логистика», АО «Энерготехномаш», ООО «Байкалавтотрак», ООО «Сибирский трактор», ООО «Бурятагроснаб» и другие.– современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом Gomselmash модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику. Техника Gomselmash - это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «Гомсельмаш» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Комбайны Gomselmash работают в России, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.Фото: egov-buryatia.ru