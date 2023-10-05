БГСХА уходит в небо

Учебный парк агрономического факультета Бурятской государственной сельхозакадемии пополнился еще тремя дронами DJI Agras T20. Это специализированные беспилотники, созданные специально для настраиваемого и контролируемого внесения фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, а также твердых удобрений и семян, сообщили в пресс-службе БГСХА.«В июле этого года благодаря программе «Приоритет 2030» мы приобрели наш первый дрон для оснащения лаборатории цифрового сельского и лесного хозяйства. И уже провели первые испытания», - рассказывает декан агрономического факультета Арсалан Манханов.Железная «птичка» успела полетать над полями фермеров Иволгинского и Кабанского районов. В Иволге, на полях К(Ф)Х Пак О.Р., дрон вносил раствор от вредителей на полях капусты белокочанной. В Кабанском районе опробовали беспилотник на парах фермера Ивана Николаева.«Дрон может поднять в воздух до 20 кг груза. Поле площадью в 12 гектаров беспилотник обрабатывает за 60 минут, при этом не происходит уплотнения почвы, тогда как трактору с полным комплектом навесного оборудования требуется 1,5 часа на обработку при дополнительной нагрузке на почву. И это при условии, что местность ровная и есть возможность легкого разворота наземной техники, - уточняет декан. - И если посчитать затраты на ГСМ на работу трактора и расходы на полет дрона, то это две разные ценовые категории».Подобные новые технологии, конечно, не заменят вспашку поля, но значительно облегчат фермеру задачи по обработке и мониторингу. Там, где наземной технике сложно маневрировать, например на влажных полях или на высокостебельных культурах, дрон может легко справиться с задачей. Поэтому на кафедре общего земледелия агрономического факультета ставят цели обучить специалистов умению работать с беспилотниками.В скором времени два преподавателя факультета поедут повышать квалификацию в пилотировании дронами, а затем, будучи сертифицированными специалистами, начнут обучать и студентов.По словам декана, агрономический факультет в следующую посевную планирует выезжать в поля бурятских аграриев с дронами. Выезды будут носить договорной характер и станут площадкой для практики у студентов.Фото: БГСХА