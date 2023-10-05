Общество 05.10.2023 в 14:29

В Бурятии рекордный урожай ударил по карманам фермеров

Цены на зерно в республике «пробили» дно и опустились ниже прошлогоднего уровня
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии рекордный урожай ударил по карманам фермеров
Подходящий к концу аграрный сезон стал удачным для бурятских сельхозпроизводителей. Они собрали отменный урожай картофеля и убедительно побили рекорд прошлого года. После уборки 90% посадок картофеля валовой сбор в 2023 году составил 131 тыс. тонн. Причем в сельхозорганизациях средний сбор с гектара превысил 200 центнеров.

Хорошо в республике уродились овощи, а также зерновые. В целом по России урожай зерновых ожидается одним из самых выдающихся в истории страны. На этом фоне цены, которые зернотрейдеры и прочие покупатели предлагают аграриям, снижаются. Зернотрейдеры продают урожай в том числе и за границу.

- Мы от портов, от экспорта далеко. Все уходит на местный рынок. И на нас влияет рынок Иркутской области, где большой урожай зерна и в том году, и в этом. Цены, да, сбрасывают, но ситуация все равно лучше, чем в Краснодарском крае, – говорит Виктор Мясников, заместитель директора ООО «Куйтунское».

В этом году зерновые цены в Бурятии ниже, чем год назад.

- У нас урожаи третий год, в принципе, хорошие. Наше предприятие сейчас еще не закончило уборку, но урожайность в среднем составляет 25 центнеров с гектара. Это прежде всего пшеница, ячмень, - отмечает аграрий.

Сейчас, например, фураж аграрии Бурятии могут продать по 9 рублей за килограмм. Если продукция более-менее хорошего класса (третьего или четвертого), то по 11 рублей.

По российским меркам, сейчас это неплохая цена. Но год назад 13 рублей была, - сравнивает Виктор Мясников ценовую конъюнктуру.

По прогнозам сельского предпринимателя, в этом сезоне цена упадет ниже упомянутых 11 рублей. По ощущениям - до 9 - 10 рублей. Позволит ли это куйтунскому зерноводству остаться с прибылью на фоне большой топливной инфляции и других негативных факторов?

- Хотя бы в ноль выйти. Надеемся убытков избежать, - сказал Виктор Мясников.

В целом надо понимать, что Бурятия производит немного зерновых. Особенно в категории продовольственного зерна для выпечки хлеба. А значит не может самостоятельно покрыть свои внутренние потребности. Поэтому в республику традиционно завозят продукцию из других зерноводческих регионов страны.

Фото: «Номер один»
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сельское хозяйство

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