В Бурятии рекордный урожай ударил по карманам фермеров

Подходящий к концу аграрный сезон стал удачным для бурятских сельхозпроизводителей. Они собрали отменный урожай картофеля и убедительно побили рекорд прошлого года. После уборки 90% посадок картофеля валовой сбор в 2023 году составил 131 тыс. тонн. Причем в сельхозорганизациях средний сбор с гектара превысил 200 центнеров.Хорошо в республике уродились овощи, а также зерновые. В целом по России урожай зерновых ожидается одним из самых выдающихся в истории страны. На этом фоне цены, которые зернотрейдеры и прочие покупатели предлагают аграриям, снижаются. Зернотрейдеры продают урожай в том числе и за границу.- Мы от портов, от экспорта далеко. Все уходит на местный рынок. И на нас влияет рынок Иркутской области, где большой урожай зерна и в том году, и в этом. Цены, да, сбрасывают, но ситуация все равно лучше, чем в Краснодарском крае, – говорит Виктор Мясников, заместитель директора ООО «Куйтунское».В этом году зерновые цены в Бурятии ниже, чем год назад.- У нас урожаи третий год, в принципе, хорошие. Наше предприятие сейчас еще не закончило уборку, но урожайность в среднем составляет 25 центнеров с гектара. Это прежде всего пшеница, ячмень, - отмечает аграрий.Сейчас, например, фураж аграрии Бурятии могут продать по 9 рублей за килограмм. Если продукция более-менее хорошего класса (третьего или четвертого), то по 11 рублей.По российским меркам, сейчас это неплохая цена. Но год назад 13 рублей была, - сравнивает Виктор Мясников ценовую конъюнктуру.По прогнозам сельского предпринимателя, в этом сезоне цена упадет ниже упомянутых 11 рублей. По ощущениям - до 9 - 10 рублей. Позволит ли это куйтунскому зерноводству остаться с прибылью на фоне большой топливной инфляции и других негативных факторов?- Хотя бы в ноль выйти. Надеемся убытков избежать, - сказал Виктор Мясников.В целом надо понимать, что Бурятия производит немного зерновых. Особенно в категории продовольственного зерна для выпечки хлеба. А значит не может самостоятельно покрыть свои внутренние потребности. Поэтому в республику традиционно завозят продукцию из других зерноводческих регионов страны.Фото: «Номер один»