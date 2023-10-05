«Это будет настоящее произведение искусства»

«Мурал «Мелодия родной земли» будут состоять из двух частей: женской - с мотивами природы Бурятии, и мужской, наполненной традиционными элементами национальной культуры. Декоративно-художественное произведение повествует о красоте родного края, его уникальности и богатстве. Женская и мужская части как инь-янь дополняют друг друга», - рассказывали ранее в мэрии.



