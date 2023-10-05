Общество 05.10.2023 в 15:09
«Это будет настоящее произведение искусства»
Мэр Улан-Удэ восхитился муралом Зорикто Доржиева
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал настоящим произведением искусства мурал, который художник Зорикто Доржиев создает на фасаде здания гостиницы «Бурятия».
«По эскизам и под руководством нашего знаменитого земляка, известного художника Зорикто Доржиева на фасаде гостиницы «Бурятия» создают красочный мурал. Идею его создания мы с ним обсуждали еще в 2020 году. Тогда на пересечении улиц Ленина и Сухэ-Батора сделали на тротуаре бронзовую плитку-указатель на переулок замечательного бурятского поэта Намжила Нимбуева. Этот переход стал ярким городским арт-объектом благодаря работе Зорикто Доржиева и его команды. Очень рад, что предложение большого мастера, нашего земляка, действительно болеющего за родной город, его культурный код воплотилось в жизнь. Уверен, это будет настоящее произведение искусства, которое смогут увидеть все улан-удэнцы и гости столицы», - написал в соцсетях Игорь Шутенков.
Как отметил мэр, такие замечательные проекты стали возможны благодаря тому, что администрация города подала заявку и выиграла конкурс Ростуризма по обустройству туристических центров городов – созданию своего туркода.
Напомним, одна из частей мурала на фасаде гостиницы «Бурятия» почти готова.
Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова
«По эскизам и под руководством нашего знаменитого земляка, известного художника Зорикто Доржиева на фасаде гостиницы «Бурятия» создают красочный мурал. Идею его создания мы с ним обсуждали еще в 2020 году. Тогда на пересечении улиц Ленина и Сухэ-Батора сделали на тротуаре бронзовую плитку-указатель на переулок замечательного бурятского поэта Намжила Нимбуева. Этот переход стал ярким городским арт-объектом благодаря работе Зорикто Доржиева и его команды. Очень рад, что предложение большого мастера, нашего земляка, действительно болеющего за родной город, его культурный код воплотилось в жизнь. Уверен, это будет настоящее произведение искусства, которое смогут увидеть все улан-удэнцы и гости столицы», - написал в соцсетях Игорь Шутенков.
Как отметил мэр, такие замечательные проекты стали возможны благодаря тому, что администрация города подала заявку и выиграла конкурс Ростуризма по обустройству туристических центров городов – созданию своего туркода.
Напомним, одна из частей мурала на фасаде гостиницы «Бурятия» почти готова.
«Мурал «Мелодия родной земли» будут состоять из двух частей: женской - с мотивами природы Бурятии, и мужской, наполненной традиционными элементами национальной культуры. Декоративно-художественное произведение повествует о красоте родного края, его уникальности и богатстве. Женская и мужская части как инь-янь дополняют друг друга», - рассказывали ранее в мэрии.
Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова
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