Общество 05.10.2023 в 15:28

В Бурятии продолжат выделять 1 млн руб врачам, переехавшим в глубинку

Единовременные компенсационные выплаты теперь не ограничены по срокам  
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Текст: Номер один
В Бурятии продолжат выделять 1 млн руб врачам, переехавшим в глубинку
Меры социальной поддержки врачей, переехавших в сельские районы, будет продлена в Бурятии. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.

Документ предусматривает продление предоставления дополнительной выплаты в размере 1 млн рублей медицинским работникам, которые трудоустроены в районах Бурятии и населённых пунктах численностью до 50 тыс человек.

Ранее действовавшее постановление «О предоставлении дополнительных единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в Республике Бурятия» распространялось только на 2023 год. Теперь же эта мера господдержки будет действовать бессрочно.

Как отметил глава Бурятии, инициатива о поддержке медицинских работников на селе себя оправдала. Так, в 2021-2022 годах в города Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта, Бабушкин трудоустроены 23 врача, и все они уже получили по миллиону рублей. Вместе с тем, потребность в узких специалистах остается высокой – в населенных пунктах с численностью до 50 тыс человек требуется 14 врачей. Наиболее востребованными в районах Бурятии являются акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, оказывающие первичную и экстренную медицинскую помощь населению.

Фото: egov-buryatia.ru
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здравоохранение врачи село выплаты

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