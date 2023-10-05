Общество 05.10.2023 в 16:56
В Бурятии сократили «адский» маршрут
Конечную остановку маршрута №129 перенесли на «Восточные ворота»
Текст: Андрей Константинов
Минтранс Бурятии сократил протяженность пригородного маршрута №129 «Улан-Удэ-Сотниково», на который массово жаловались пассажиры. С 9 октября конечная маршрута будет находиться на остановке «Восточные ворота».
«Такое решение принято комиссией по формированию автобусных маршрутов для улучшения транспортного обслуживания села Сотниково на основании обращений местных жителей. Пассажиры жаловались на длительные задержки рейсов. По информации перевозчика на сбои в расписании влияет, в том числе и протяжённость маршрута. На сегодняшний день она составляет – 29,5 км (с конечной на «Мелькомбинате»)», - пояснили в Минтрансе Бурятии.
В министерстве уточнили, что в основном межмуниципальные маршруты организованы так, чтобы доставить пассажира только до населенного пункта, исключая параллели с городским транспортом. Между тем 129-й маршрут практически пересекал весь Улан-Удэ, из-за чего автобусы вынуждены стоять в пробках на улицах Иволгинской и Трубачеева.
«Сокращение схемы движения автобусов по 129-му маршруту — это одна из мер, принятых для улучшения транспортного обслуживания. В настоящее время перевозчик ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» продолжает набор водителей, отток которых произошел в начале сентября. На сегодняшний день ежедневно в рейс выходит 15 автобусов», - отметили в Минтрансе.
Напомним, на критическую ситуацию с маршрутом №129 обратили внимание в середине сентября. По словам пассажиров, проезд по этому маршруту стал настоящим кошмаром.
«Транспорт ездит с частотой раз в час, хотя должен каждые 7 минут. Из-за этого скапливается огромная очередь, и люди вталкиваются в салон до такой степени, что не закрывается дверь. Это, кстати, очень опасно. Те, кому не хватает места, ловят попутку. Добрые водители берут к себе пассажиров до Улан-Удэ», - жаловались в соцсетях пассажиры.
Также сообщалось, что до конечной на Мелькомбинате водители все равно не доезжали, высаживая пассажиров на площади Советов.
Фото: «Номер один»
«Такое решение принято комиссией по формированию автобусных маршрутов для улучшения транспортного обслуживания села Сотниково на основании обращений местных жителей. Пассажиры жаловались на длительные задержки рейсов. По информации перевозчика на сбои в расписании влияет, в том числе и протяжённость маршрута. На сегодняшний день она составляет – 29,5 км (с конечной на «Мелькомбинате»)», - пояснили в Минтрансе Бурятии.
В министерстве уточнили, что в основном межмуниципальные маршруты организованы так, чтобы доставить пассажира только до населенного пункта, исключая параллели с городским транспортом. Между тем 129-й маршрут практически пересекал весь Улан-Удэ, из-за чего автобусы вынуждены стоять в пробках на улицах Иволгинской и Трубачеева.
«Сокращение схемы движения автобусов по 129-му маршруту — это одна из мер, принятых для улучшения транспортного обслуживания. В настоящее время перевозчик ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» продолжает набор водителей, отток которых произошел в начале сентября. На сегодняшний день ежедневно в рейс выходит 15 автобусов», - отметили в Минтрансе.
Напомним, на критическую ситуацию с маршрутом №129 обратили внимание в середине сентября. По словам пассажиров, проезд по этому маршруту стал настоящим кошмаром.
«Транспорт ездит с частотой раз в час, хотя должен каждые 7 минут. Из-за этого скапливается огромная очередь, и люди вталкиваются в салон до такой степени, что не закрывается дверь. Это, кстати, очень опасно. Те, кому не хватает места, ловят попутку. Добрые водители берут к себе пассажиров до Улан-Удэ», - жаловались в соцсетях пассажиры.
Также сообщалось, что до конечной на Мелькомбинате водители все равно не доезжали, высаживая пассажиров на площади Советов.
Фото: «Номер один»
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