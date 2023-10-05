Общество 05.10.2023 в 17:00

В Улан-Удэ благоустроили сквер «Яблоневый»

Он всегда пользовался популярностью у жителей микрорайона Аэропорт, но давно нуждался в реконструкции
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В Улан-Удэ благоустроили сквер «Яблоневый»
В Улан-Удэ в микрорайоне Аэропорт благоустроили сквер «Яблоневый». Теперь его ждет озеленение, уже высажены две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал». Этой осенью здесь высадят еще почти 160 саженцев яблони лесной и тысячу саженцев кизильника. Озеленение общественного пространства будет продолжено и весной, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Обновленную общественную территорию уже оценила местная детвора и взрослые. Здесь уложили новую плитку, установили уличные спортивные тренажеры, детские игровые и спортивные площадки, массивные клумбы из архитектурного бетона, скамейки, совмещенные в единый ансамбль с клумбами.

«Это последний объект, который мы открываем в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Дизайн выбирали местные жители. В процессе работы вносили корректировки. По просьбам жителей перенесли баскетбольную площадку подальше от окон, дорожки перекладывали, чтобы было удобнее. В этом году кроме сквера «Яблоневый» благоустроили еще две общественные территории – бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя», – рассказал заммэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Особенность сквера – открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения. Теперь здесь можно проводить различные мероприятия. По периметру сквера обустроили газон, установили систему автополива, новое торшерное освещение. Также здесь размещена специальная площадка для выгула домашних питомцев.

«Сквер «Яблоневый» всегда пользовался популярностью у жителей микрорайона, но давно нуждался в реконструкции. В этом году мы реализовали этот проект. Людям нравится, дети во всю пользуются. Была проделана большая работа, более 30 млн рублей потрачено на обновление сквера. Для Советского района это очень значимый объект», – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В следующем году в Улан-Удэ отремонтируют две общественные территории, за которые проголосовали горожане – это сквер «Радуга» и территория у Мемориала Победы.

Фото: ulan-ude-info.ru
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