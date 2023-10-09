Общество 09.10.2023 в 09:00

Продажа квартиры частями

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Текст: Номер один
Продажа квартиры частями
Pixabay

Вопрос: «Хочу продать свою долю в квартире. Как правильно это сделать?»

Егор Т.

Прежде чем продавать долю стороннему покупателю, нужно предложить ее другим собственникам по той же цене. Направьте каждому из них письменное извещение. Если в течение 30 дней никто не пожелает выкупить долю, можно продавать ее на сторону.

Выжидать 30 дней не нужно, если все собственники оформят нотариальный письменный отказ. За несовершеннолетних отказ оформляют родители или опекуны с согласия органов опеки.

Если собственникам не предлагали выкупить долю, то в течение трех месяцев после продажи любой из собственников может потребовать в суде перевода на него прав и обязанностей покупателя. В том числе, если долю предлагали, но не выждали 30 дней или продали по другой цене.

При продаже доли одному из собственников извещать других собственников и получать от них отказ не требуется.

Для оформления сделок с долями нужен нотариус. Исключение - продажа долей одновременно всеми собственниками по одной сделке.

Для дарения доли спрашивать согласия других собственников и соблюдать преимущественное право не требуется.

 

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