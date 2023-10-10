Получение водительского удостоверения

Вопрос: «Как записаться на выдачу водительского удостоверения через Госуслуги»

Чтобы получить водительские права впервые или заменить их, подайте заявление в ГИБДД через Госуслуги. Это быстро и удобно: заполнить форму можно за несколько минут, а документ оформляют сразу при посещении.

Что нужно сделать:

1. Авторизуйтесь на Госуслугах. Нужна подтвержденная учетная запись.

2. Выберите нужную услугу в разделе «Авто/ Права/Транспорт».

3. Проверьте данные в форме заявления и укажите недостающие сведения. Могут понадобиться сведения об автошколе и медицинской справке.

4. Выберите подразделение Госавтоинспекции и время посещения. Запись может быть доступна даже в выходной день или вечером.

5. Отправьте заявление.

6. Оплатите госпошлину, когда придет уведомление. При оплате на Госуслугах - скидка 30%.

7. В указанное время посетите подразделение ГИБДД. Вас сфотографируют на месте и сразу выдадут водительское удостоверение.