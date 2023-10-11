Перепланировка квартиры

Вопрос: «Хотим купить квартиру. Нам понравился вариант с перепланировкой, которая сделана незаконно. Что нам может грозить за это?»

Ирина Михайловна А.

Перепланировку квартиры нужно согласовывать с местной администрацией, но некоторые собственники делают это без разрешения.

Как узнают о незаконной перепланировке?

- по жалобе соседей или сотрудников коммунальных служб;

- при продаже или других регистрационных действиях с квартирой.

Какие последствия?

- штраф от 2 000 до 2 500 руб. Если перепланировка нарушает нормы, текущего владельца обяжут привести жилье в первоначальное состояние за свой счет;

- если владелец не приведет жилье в прежний вид, квартиру могут продать с публичных торгов. Деньги с продажи собственник получит за минусом расходов на переделки.

Как подстраховаться?

Запросите техпаспорт и сверьте чертежи с фактическим состоянием квартиры. Лучше обратиться к специалисту, который разберется в схемах и обозначениях.

Если предлагают скидку, сравните сумму с потенциальными затратами на согласование уже выполненной перепланировки или обратный ремонт.