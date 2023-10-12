Оплата суточных

Вопрос: «Может ли работодатель не выплачивать суточные сотруднику?»

Нет, не может. Действующим законодательством предусмотрено предоставление работнику суточных при направлении его в командировку.

Согласно ст. 168 Трудового кодекса РФ, в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

- расходы по проезду;

- расходы по найму жилого помещения;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.