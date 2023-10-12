Общество 12.10.2023 в 09:00
Оплата суточных
Важные моменты
Текст: Номер один
Вопрос: «Может ли работодатель не выплачивать суточные сотруднику?»
Нет, не может. Действующим законодательством предусмотрено предоставление работнику суточных при направлении его в командировку.
Согласно ст. 168 Трудового кодекса РФ, в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
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