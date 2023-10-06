Общество 06.10.2023 в 09:05

В Бурятии перед судом предстанет автолихачка, лишенная прав

В ее машине погибли два пассажира, один ребенок получил тяжкие телесные повреждения        
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Текст: Номер один
В Бурятии перед судом предстанет автолихачка, лишенная прав
В Бурятии завершено расследование уголовного деле в отношении 34-летней женщины, обвиняемой в «нарушении  лицом, управляющим автомобилем, лишенным права управления транспортными средствами, правил дорожного движения», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, то автоледи  была лишена права управления транспортными средствами на 1,5 года. Игнорируя запрет, 9 июля нынешнего года она за рулем минивэна Toyota Wish  с родственниками поехала из города Закаменска в Улан-Удэ. При этом среди семерых пассажиров в автомобиле были двое малолетних детей.

На 22-м км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск на территории Селенгинского района, нарушая скоростной режим и игнорируя дорожный знак «Обгон запрещен», на высокой скорости она выехала на полосу встречного движения для обгона попутного автомобиля. В этот момент навстречу по своей полосе двигалась другая машина. Для предотвращения лобового столкновения, обвиняемая, не снижая скорость, начала резко маневрировать. Из-за этого автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате полученных повреждений погибли два пассажира, находившиеся в салоне машины, еще один ребенок получил тяжкие телесные повреждения.  
    
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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