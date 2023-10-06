В Бурятии перед судом предстанет автолихачка, лишенная прав

В Бурятии завершено расследование уголовного деле в отношении 34-летней женщины, обвиняемой в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, лишенным права управления транспортными средствами, правил дорожного движения», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, то автоледи была лишена права управления транспортными средствами на 1,5 года. Игнорируя запрет, 9 июля нынешнего года она за рулем минивэна Toyota Wish с родственниками поехала из города Закаменска в Улан-Удэ. При этом среди семерых пассажиров в автомобиле были двое малолетних детей.На 22-м км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск на территории Селенгинского района, нарушая скоростной режим и игнорируя дорожный знак «Обгон запрещен», на высокой скорости она выехала на полосу встречного движения для обгона попутного автомобиля. В этот момент навстречу по своей полосе двигалась другая машина. Для предотвращения лобового столкновения, обвиняемая, не снижая скорость, начала резко маневрировать. Из-за этого автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате полученных повреждений погибли два пассажира, находившиеся в салоне машины, еще один ребенок получил тяжкие телесные повреждения.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru