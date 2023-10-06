В Улан-Удэ пенсионерка засудила Комбинат по благоустройству

В Улан-Удэ под контролем судебных приставов пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда за перелом руки. Как сообщили в УФССП Бурятии, несчастный случай произошел еще в 2021 году. Женщина упала, споткнувшись о выступающий металлический штырь, вбитый между плитками тротуара.Падение привело к закрытому многооскольчатому перелому правой плечевой кости со смещением костных обломков. Потерпевшая перенесла операцию, неоднократно находилась на стационарном лечении, но полностью восстановить функции руки так и не смогла.С требованием о выплате компенсации морального вреда женщина обратилась в суд, определив в качестве ответчика Комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Суд с доводами истицы согласился и постановил взыскать с учреждения 200 тысяч рублей.- В августе этого года исполнительный лист поступил к судебным приставам, в отношении комбината было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Организация не стала ждать применения других мер принудительного исполнения и погасила долг перед пострадавшей, - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»