Общество 06.10.2023 в 09:52

В Улан-Удэ пенсионерка засудила Комбинат по благоустройству

Женщина споткнулась об металлический штырь на тротуаре и сломала руку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пенсионерка засудила Комбинат по благоустройству
В Улан-Удэ под контролем судебных приставов пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда за перелом руки. Как сообщили в УФССП Бурятии, несчастный случай произошел еще в 2021 году. Женщина упала, споткнувшись о выступающий металлический штырь, вбитый между плитками тротуара.
 
Падение привело к закрытому многооскольчатому перелому правой плечевой кости со смещением костных обломков. Потерпевшая перенесла операцию, неоднократно находилась на стационарном лечении, но полностью восстановить функции руки так и не смогла.

С требованием о выплате компенсации морального вреда женщина обратилась в суд, определив в качестве ответчика Комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Суд с доводами истицы согласился и постановил взыскать с учреждения 200 тысяч рублей.
 
- В августе этого года исполнительный лист поступил к судебным приставам, в отношении комбината было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Организация не стала ждать применения других мер принудительного исполнения и погасила долг перед пострадавшей, - сообщили в УФССП Бурятии.  

Фото: «Номер один»
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