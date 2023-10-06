Общество 06.10.2023 в 10:08

В Бурятии разоблачили 29 лесных и мусорных коррупционеров

Правоохранители обсудили, как декриминализировать эти отрасли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разоблачили 29 лесных и мусорных коррупционеров
В Бурятии под председательством республиканского прокурора Михаила Филичева прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. Обсуждались вопросы практики выявления, пресечения и расследования преступлений коррупционной направленности в лесной сфере и сфере обращения с отходами.

Как отметили в прокуратуре, в этом году правоохранители выявили 29 преступлений коррупционной направленности в этих сферах.

Так, в Баргузинском районе пресечена деятельность преступной группы, совершившей 24 незаконные рубки лесных насаждений под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан. Ущерб от действий злоумышленников составил более 61 млн рублей.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики, превысившего свои должностные полномочия при освоении бюджетных средств в рамках госконтракта по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин.

Вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя муниципального предприятия, который в ходе исполнения контракта по вывозу бытовых отходов в Прибайкальском районе похитил из бюджета почти 12 млн рублей. Виновный приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

«На совещании обращено внимание на актуальность проблемы компенсации причиненного преступлениями ущерба, необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования анализируемых сфер деятельности. По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер, направленных на декриминализацию лесной отрасли и сферы обращения твердых бытовых отходов, принятие мер к устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Ход его исполнения поставлен прокуратурой республики на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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