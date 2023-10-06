Юрий Трутнев: необходимо начинать выпуск самолета «Байкал»

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам реализации проекта ЛМС-901 «Байкал» на Дальнем Востоке и его поставок для АО «Авиакомпания «Аврора», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создана единая дальневосточная авиационная компания «Аврора», которая развивает маршруты, увеличивает количество перевозимых пассажиров. Авиакомпании нужны самолеты, в том числе и малые. Было принято решение о создании самолета «Байкал». Компанией «Аврора» подтверждена потребность в 105 самолетах «Байкал», которые придут на замену Ан-2. Сроки по внедрению в производство ЛМС «Байкал» идут в соответствии с ранее принятыми планами. Вместе с тем уверен, что мы можем проектировать и строить быстрее», – открыл совещание Юрий Трутнев.Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») совместно с «Уральским заводом гражданской авиации» (АО «УЗГА») и АО «Авиакомпания «Аврора» доложили о согласовании спецификаций для трех типов комплектации самолёта ЛМС-901 «Байкал» (для коммерческих перевозок, авиалесохраны и санитарной авиации), включающих поставку 105 самолетов (из них 65 для коммерческих перевозок) до 2030 года, согласовании стоимости самолетов и расчётов для ежемесячных платежей с разбивкой по годам.Базовая стоимость самолета составляет 178 млн рублей. Ещё 117 млн рублей – дополнительное оборудование.Вице-премьер поручил предоставить сопоставительную таблицу между самолетом «Байкал» и Ан-2. «Должен быть надёжный самолет, который будет обслуживать людей, помогать повышать авиационную доступность населенных пунктов Дальнего Востока», – отметил он.Программу организации производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализует АО «Уральский завод гражданской авиации». Новое производство разместится в ТОР «Комсомольск» на специально созданной площадке «Байкал». Также здесь разместится сборочный, испытательный цех и авиационный учебный центр по подготовке летного и технического состава. Его мощность составит 20 самолётов в год.Проект «Байкал» разрабатывался с использованием современных технологий и компонентов – основными конструкционными материалами самолета являются алюминиевые сплавы; из композиционных материалов изготовлены элероны, закрылки и руль направления. Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования при этом разрабатывается на принципах модульной архитектуры, что обеспечивает высокий потенциал для последующей модернизации, включая возможность всепогодного применения в простых и сложных метеоусловиях, а также поэтапного изменения состава экипажа сначала с двух до одного пилота, затем – переход на внешнее пилотирование и полностью автономный полёт.По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил ВЭБ.РФ провести экспертизу стоимости строительства самолета «Байкал». «Работа по уточнению базовой стоимости и по уточнению тех опций, которые необходимы компании в целях обеспечения безопасности пассажиров, обеспечения нормального использования воздушного судна, должна завершится в ближайшее время. По результатам этой экспертизы пройдут переговоры между «Уральским заводом гражданской авиации» и заказчиком – руководством авиакомпании «Авроры». И больших каких-то проблем и рисков по выпуску самолетов нет. Необходимо как можно быстрее начинать выпускать самолёт», – подытожил вице-премьер.Ожидается, что самолет «Байкал» станет основой современной региональной авиации России, успешно заменит устаревающий легендарный Ан-2, а также будет пользоваться спросом за рубежом. Ранее планировалось, что новый самолет будет выпускаться в Улан-Удэ. Однако здесь рассматривался новосибирский проект, который уступил уральскому.Фото: egov-buryatia.ru