Общество 06.10.2023 в 10:42

В Улан-Удэ «ПАЗикам» разрешили заезжать на площадь аэропорта

Проезд для «Волгабасов» там по-прежнему закрыт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «ПАЗикам» разрешили заезжать на площадь аэропорта
В Улан-Удэ с 6 октября автобусы средней вместимости «ПАЗ» маршрута №10 заезжают на площадь аэропорта «Байкал». Как сообщили в мэрии, накануне строители открыли сквозной проезд на привокзальной площади, что позволяет заезжать туда этому классу автобусов. Для крупногабаритных «Волгабасов» проезд на территорию площади пока невозможен из-за строительных работ. Поэтому они останавливаются у ДК «Авиатор».

Ситуацию с ограничением проезда для «Волгабасов» прокомментировал директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Уважаемые пассажиры международного аэропорта «Байкал»! Появились публикации о том, что на территорию аэропорта не могут заехать автобусы. Ответственно заявляю, что весь общественный транспорт - автобусы имеют пропуск на привокзальную площадь и беспрепятственно туда заезжают. Но по причине того, что сейчас идет стройка и часть строительной площадки выдвинулась на привокзальную площадь, то крупногабаритные автобусы, такие как «Волгабас» просто физически не могут развернуться и выехать на привокзальную площадь. Поэтому некоторые автобусы останавливаются и разворачиваются в 150 метрах от привокзальной площади возле ДК «Авиатор». Это происходит уже на протяжении нескольких месяцев пока идет строительство нового терминала аэропорта и работы на привокзальной площади. Мы приносим свои извинения», - сообщил Дмитрий Гармаев.

Как отметили в мэрии, в июне МУП «Городские маршруты» уведомляло аэропорт о необходимости информирования граждан о переносе остановки. После на территории привокзальной площади установили информационные таблички, сообщающие, что остановка для автобусов большого класса «Волгабас» перенесена на ДК «Авиатор». Позже на территорию аэропорта из-за ремонта закрыли аъезд и для «ПАЗиков».

Фото: «Номер один»
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