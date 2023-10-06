Общество 06.10.2023 в 12:13

Фильм из Улан-Удэ успешно показали на фестивале «Анимур. Дети»

Воспитанники Школы креативных индустрий заняли третье место на Всероссийском фестивале анимации

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Фильм из Улан-Удэ успешно показали на фестивале «Анимур. Дети»
Делегация Школы креативных индустрий «Байкал Арт» вернулась из Хабаровска, где проходил Всероссийский фестиваль детской анимации «Анимур. Дети»

Школа креативных индустрий «Байкал Арт» представила на фестивале анимационный фильм «Стою на планете», который вошел в шорт-лист и прошел отбор из 267 фильмов. Свои мультфильмы прислали детские студии из 60 городов России.

По итогам фестиваля анимационный фильм команды «Байкал Арт» занял призовое третье место в категории «Подростки». Члены жюри отметили, что им очень понравился замысел фильма и его художественное решение. Председатель жюри Сергей Струсовский добавил, что диплом призера дает ребятам возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Московский государственный институт культуры по профилю «Руководитель студий анимационного видеотворчества».

Двухминутный мультфильм «Стою на планете» создан в июне-августе 2023 года воспитанниками Школы креативных индустрий «Байкал Арт». В создании мультфильма принимали участие обучающиеся студий: анимации и 3D графики, звукорежиссуры и современной электронной музыки. За основу мультфильма взято стихотворение бурятского поэта Намжила Нимбуева, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В рамках фестиваля дети участвовали в мастер-классах по анимации в технике перекладки, рисовали комиксы, создавали кукол. Они также посетили хабаровскую анимационную студию «Мечталет».

Фото: egov-buryatia.ru
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