В Улан-Удэ у Гостиных рядов открыли туалеты

«Установка мобильных туалетов – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра города для его туристической привлекательности. Подобный санузел также установили на улице Соборной. Сейчас специалисты подключают электричество и проводят настройку оборудования. В ближайшее время его также запустят в работу», - рассказали в мэрии.





Поскольку модульные санузлы легко демонтируются, в будущем их планируется использовать на крупных мероприятиях в разных частях города, уточнили в городской администрации.





В Улан-Удэ накануне прошла рабочая приемка мобильных туалетов, установленных у Гостиных рядов. Сегодня утром после дооснащения модульный санузел запустили в работу.Как сообщили в мэрии города, в модульном санузле, который будет работать круглый год, есть две кабинки, одна из которых - для маломобильных граждан, а также рукомойники. Доступ в кабину происходит после оплаты банковской картой, стоимость – 15 рублей.