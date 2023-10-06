Общество 06.10.2023 в 12:46
В Бурятии взрывной снос «священной горы» напугал фермеров
На фирму, которая занимается добычей природного камня, пожаловались в прокуратуру
Текст: Дмитрий Родионов
Жители поселка Тапхар обратились в прокуратуру Иволгинского района. Они просят организовать проверку и принять меры в отношении фирмы, которая занимается добычей природного камня при помощи взрывов в урочище Новая Городьба. Во время работ камни разлетаются далеко от горы и заваливают местные пастбища, а также пугают крупный рогатый скот.
Быка за рога
Об этой серьезной для местных жителей проблеме «Номер один» уже сообщал в 2021 году в материале «Священная гора под снос». Еще тогда сельчан возмутило, что новый проект по освоению земельного участка приходится на самую дальнюю и высокую гору, которая считается священной. Если двигаться от села Тапхар на юг, эта гора выходит прямо к реке Селенге. Горную вершину (она расположена выше известного природного памятника на Селенге горы Бык) с тех пор активно разрушают бурением шурфов и закладкой мощной взрывчатки.
Горные работы там проводит улан-удэнское ООО «Геостандарт», созданное ради добычи декоративного и строительного камня и разработки гравийных и песчаных карьеров.
Камень преткновения
- Выданные данные лицензии на добычу камня прямо нарушают наши конституционные права и интересы, - сообщил Леонид Базаров, один из участников инициативной группы граждан. - Земельные участки под карьером граничат с нашими землями сельскохозяйственного назначения КСП «Колобковское». А горный рельеф местности не позволяет выполнять лицензионные условия без нарушения и порчи наших земель.
По его словам, «добыча камня проводится на вершине горы путем углубления и среза верха горы, а наши земли и пастбища находятся на склонах этих гор. Срезанный верх горы и образованные воронки, котлованы практически на корню портят наши сельхозугодия».
Как отмечают местные жители, даже без привлечения экспертов уже видно, что на этих землях невозможно организовать пастбища. Животные боятся шума техники, взрывов, котлованов, скатывающихся камней.
- Получается, государство одной рукой выдает разрешение на добычу камня, а другой создает условия, при которых некие лица уничтожают на корню земли сельхозназначения целыми гектарами, - сообщил фермер. - Эти земли находятся у нас в частной собственности и разрешения на использование в своих целях никто у нас не спрашивал. А ведь именно мы отвечаем перед государством за целевое использование и сохранность этих земель. Платим налоги, осуществляем уход, проводим противопожарные мероприятия и т. д. А их используют другие лица не по прямому назначению.
Возникает вопрос: куда смотрели чиновники, выдавая лицензию горнодобытчикам, и учитывали ли они интересы жителей? Сама гора находится в удивительно красивом месте Иволгинского района, на берегу реки Селенги, напротив «Ставки Чингисхана», на туристическом маршруте к Иволгинскому дацану, недалеко от скалы альпинистов «Тологой» и местности «Гора Бык».
Более того, по словам президента Гуннского международного фонда Олега Булутова, в окрестностях находится древнее гуннское захоронение.
- Там везде священные места, трогать, копать, взрывать ничего нельзя, - подчеркнул он. - Это может негативно отразиться на здоровье людей.
По его словам, в ходе интенсивной разработки древние памятники могут пострадать.
Ошиблись с границами
Управление по фитосанитарному надзору Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по жалобе граждан провело выездную проверку и определило координаты нарушений. Выяснилось, что ООО «Геостандарт» самовольно заняло земельный участок с перекрытием соседних участков на площади более 2 тыс. квадратных метров.
Федеральная служба госрегистрации кадастра и картографии по Бурятии также выехала на место нарушения и подтвердила позицию коллег, обнаружив, что на соседние участки земли, не арендованные добытчиками, сваливаются камни. Чиновники написали в адрес предприятия предостережение с требованием либо оформить используемые земли в аренду, либо освободить их до 25 декабря 2023 года.
В свою очередь, Министерство природных ресурсов Бурятии провело по жалобе граждан проверку. Выяснилось, что «неустановленным кругом лиц осуществляется бурение скважин для проведения взрывных работ за пределами лицензионных участков». Но дальше минприроды переслало решение вопроса в адрес Ростехнадзора, мол, именно это ведомство и должно принять правовое решение.
Однако активисты посчитали, что ведомства не особо торопятся исправлять нарушения, и предложили писать письма во все инстанции. В частности, они написали заявление в прокуратуру, надеясь, что самовольное использование сельскохозяйственных земель горнодобытчиками прекратится. Пока, по данным «Номер один», правовая оценка ситуации не завершена.
Фото: «Номер один»
Быка за рога
Об этой серьезной для местных жителей проблеме «Номер один» уже сообщал в 2021 году в материале «Священная гора под снос». Еще тогда сельчан возмутило, что новый проект по освоению земельного участка приходится на самую дальнюю и высокую гору, которая считается священной. Если двигаться от села Тапхар на юг, эта гора выходит прямо к реке Селенге. Горную вершину (она расположена выше известного природного памятника на Селенге горы Бык) с тех пор активно разрушают бурением шурфов и закладкой мощной взрывчатки.
Горные работы там проводит улан-удэнское ООО «Геостандарт», созданное ради добычи декоративного и строительного камня и разработки гравийных и песчаных карьеров.
Камень преткновения
- Выданные данные лицензии на добычу камня прямо нарушают наши конституционные права и интересы, - сообщил Леонид Базаров, один из участников инициативной группы граждан. - Земельные участки под карьером граничат с нашими землями сельскохозяйственного назначения КСП «Колобковское». А горный рельеф местности не позволяет выполнять лицензионные условия без нарушения и порчи наших земель.
По его словам, «добыча камня проводится на вершине горы путем углубления и среза верха горы, а наши земли и пастбища находятся на склонах этих гор. Срезанный верх горы и образованные воронки, котлованы практически на корню портят наши сельхозугодия».
Как отмечают местные жители, даже без привлечения экспертов уже видно, что на этих землях невозможно организовать пастбища. Животные боятся шума техники, взрывов, котлованов, скатывающихся камней.
- Получается, государство одной рукой выдает разрешение на добычу камня, а другой создает условия, при которых некие лица уничтожают на корню земли сельхозназначения целыми гектарами, - сообщил фермер. - Эти земли находятся у нас в частной собственности и разрешения на использование в своих целях никто у нас не спрашивал. А ведь именно мы отвечаем перед государством за целевое использование и сохранность этих земель. Платим налоги, осуществляем уход, проводим противопожарные мероприятия и т. д. А их используют другие лица не по прямому назначению.
Возникает вопрос: куда смотрели чиновники, выдавая лицензию горнодобытчикам, и учитывали ли они интересы жителей? Сама гора находится в удивительно красивом месте Иволгинского района, на берегу реки Селенги, напротив «Ставки Чингисхана», на туристическом маршруте к Иволгинскому дацану, недалеко от скалы альпинистов «Тологой» и местности «Гора Бык».
Более того, по словам президента Гуннского международного фонда Олега Булутова, в окрестностях находится древнее гуннское захоронение.
- Там везде священные места, трогать, копать, взрывать ничего нельзя, - подчеркнул он. - Это может негативно отразиться на здоровье людей.
По его словам, в ходе интенсивной разработки древние памятники могут пострадать.
Ошиблись с границами
Управление по фитосанитарному надзору Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по жалобе граждан провело выездную проверку и определило координаты нарушений. Выяснилось, что ООО «Геостандарт» самовольно заняло земельный участок с перекрытием соседних участков на площади более 2 тыс. квадратных метров.
Федеральная служба госрегистрации кадастра и картографии по Бурятии также выехала на место нарушения и подтвердила позицию коллег, обнаружив, что на соседние участки земли, не арендованные добытчиками, сваливаются камни. Чиновники написали в адрес предприятия предостережение с требованием либо оформить используемые земли в аренду, либо освободить их до 25 декабря 2023 года.
В свою очередь, Министерство природных ресурсов Бурятии провело по жалобе граждан проверку. Выяснилось, что «неустановленным кругом лиц осуществляется бурение скважин для проведения взрывных работ за пределами лицензионных участков». Но дальше минприроды переслало решение вопроса в адрес Ростехнадзора, мол, именно это ведомство и должно принять правовое решение.
Однако активисты посчитали, что ведомства не особо торопятся исправлять нарушения, и предложили писать письма во все инстанции. В частности, они написали заявление в прокуратуру, надеясь, что самовольное использование сельскохозяйственных земель горнодобытчиками прекратится. Пока, по данным «Номер один», правовая оценка ситуации не завершена.
Фото: «Номер один»