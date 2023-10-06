Общество 06.10.2023 в 13:07

В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец

Тушение пожара осложнило воспламенение лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения
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В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
В Бурятии сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании гаража в ДНТ «Кедр» Тарбагатайского района. На вызов выехал личный состав пожарных частей третьего  Тарбагатайского отряда противопожарной службы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
  
На момент прибытия пожарных огнем было охвачено помещение столярной мастерской. Рядом располагались дом и гараж, поэтому существовала угроза распространения огня, которую огнеборцам удалось предотвратить. Тушение пожара было затруднено воспламенением лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения мастерской. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось около двух часов.

В результате пожара помещение мастерской полностью сгорело. До приезда огнеборцев владелец мастерской пытался самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожог кистей и лица.

Борьбу с огнем вели 8 человек личного состава и две автоцистерны. Также в тушении пожара был задействован дежурный караул МЧС России по Бурятии и добровольцы ДПК «Заводское».

По предварительным данным, причиной пожара послужило неправильное устройство дымохода печи.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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