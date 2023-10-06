В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец

В Бурятии сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании гаража в ДНТ «Кедр» Тарбагатайского района. На вызов выехал личный состав пожарных частей третьего Тарбагатайского отряда противопожарной службы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных огнем было охвачено помещение столярной мастерской. Рядом располагались дом и гараж, поэтому существовала угроза распространения огня, которую огнеборцам удалось предотвратить. Тушение пожара было затруднено воспламенением лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения мастерской. Для ликвидации очага возгорания пожарным потребовалось около двух часов.В результате пожара помещение мастерской полностью сгорело. До приезда огнеборцев владелец мастерской пытался самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожог кистей и лица.Борьбу с огнем вели 8 человек личного состава и две автоцистерны. Также в тушении пожара был задействован дежурный караул МЧС России по Бурятии и добровольцы ДПК «Заводское».По предварительным данным, причиной пожара послужило неправильное устройство дымохода печи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС